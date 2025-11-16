Mưa lớn, ngập nhiều nơi, 1 phường ở Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học 16/11/2025 21:52

(PLO)- Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi bị ngập cục bộ, phường Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học ngày 17-11.

Tối 16-11, ông Nguyễn Hoạt, Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND phường đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập, cơ sở mầm non độc lập tư thục cho học sinh nghỉ học ngày 17-11 để tránh mưa lớn, ngập lụt.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có công văn yêu cầu các xã, phường căn cứ tình hình thời tiết, mưa lũ để chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học.

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều nơi ở phường Bắc Cam Ranh. Ảnh: CR

Theo UBND phường Bắc Cam Ranh, từ sáng sớm 16-11, trên địa bàn phường này có mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt một số khu vực, tuyến giao thông.

Đến tối cùng ngày, khu vực ngã ba Mỹ Ca, phường Bắc Cam Ranh ngập nặng nhất. Hiện một phó chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh đang trực tiếp để kiểm tra, chỉ đạo ứng phó tại địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng quân sự , công an triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, đặt các biển cảnh báo.