Mưa sẽ gia tăng ở TP.HCM và Nam Bộ trong những ngày tới 15/09/2025 11:14

(PLO)- Trong hai đến ba ngày tới, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ gia tăng lượng mưa, thời gian mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ, ngày 15-9 tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ buổi sáng có mưa vài nơi, chủ yếu mưa nhỏ, từ trưa và chiều, tối mưa tiếp tục mở rộng và có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ cao nhất trong khu vực dao động 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trong hai đến ba ngày tới, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa sẽ gia tăng. Ảnh: NC

Dự báo trong hai đến ba ngày tới rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Bộ nâng trục chậm lên phía Bắc, nối với một vùng xoáy thấp từ phía Đông Philippines di chuyển vào biển Đông.

Đồng thời trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh lên và lấn về phía Tây. Gió mùa Tây Nam có cường độ tăng dần.

Với hình thế thời tiết trên, trong hai đến ba ngày tới TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa sẽ gia tăng, thời gian mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày. Cụ thể có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tập trung trong hai ngày 17-9 đến 18-9. Nhiều nơi có mưa lớn khả năng sẽ gây ngập ở những vùng trũng, thấp đô thị.