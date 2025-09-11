TP.HCM mưa lớn, lốc xoáy, cây đổ khắp nơi

Chiều 11-9, mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi tại TP.HCM.
Cụ thể ở khu vực các xã: Bình Khánh, Bình Chánh, Tân Nhựt, Bình Lợi, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Đông Thạnh, Xuân Hòa, Củ Chi, Phú Hòa Đông; Tân An Hội, Bình Mỹ, Thái Mỹ...;
Các phường: An Lạc, Tân Tạo, Tân Thuận, Cát Lái, An Khánh, Bình Trưng, Long Trường, Long Phước, Tây Thạnh, Bình Quới, Đông Hưng Thuận, Tân Sơn, Hiệp Bình, Phước Long, Thông Tây Hội, Tân Thới Hiệp, Long Bình...
Cơn mưa chiều 11-9 với lượng mưa khá lớn đã gây dông lốc, ngập úng, cây đổ ở nhiều khu vực.
Lượng mưa đo ở trạm Phạm Văn Cội cao hơn 166mm, trạm An Phú hơn 91mm, trạm Bình Chánh hơn 70mm, trạm Củ Chi hơn 61mm...
Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy Văn Nam Bộ, cho biết mưa ở TP.HCM sẽ còn tiếp tục. Nguyên nhân gây mưa là do rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động yếu và đầy dần lên. Thiết lập rãnh áp thấp có trục qua Nam Bộ.
Ngày 11-9, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa có xu hướng gia tăng. Đêm 11-9 có mưa rào và dông rải rác.
Dự báo trưa chiều và tối 12-9 có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Miền Tây Nam Bộ thời tiết nhiều mây hơn và khả năng có mưa vài nơi trong buổi sáng. Trong mưa dông khả năng sẽ có lốc, sét và gió giật mạnh.
Trong 2 đến 7 ngày tới, tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa có thể xảy ra bất cứ thời gian nào trong ngày, có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Từ ngày 17-9 đến 18-9 mưa tiếp tục tăng về lượng.