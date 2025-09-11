TP.HCM mưa lớn, lốc xoáy, cây đổ khắp nơi 11/09/2025 19:42

(PLO)- Cơn mưa chiều 11-9 đã gây dông lốc, ngập úng, cây đổ ở nhiều khu vực.

Chiều 11-9, mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi tại TP.HCM.

Cụ thể ở khu vực các xã: Bình Khánh, Bình Chánh, Tân Nhựt, Bình Lợi, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Đông Thạnh, Xuân Hòa, Củ Chi, Phú Hòa Đông; Tân An Hội, Bình Mỹ, Thái Mỹ...;

Các phường: An Lạc, Tân Tạo, Tân Thuận, Cát Lái, An Khánh, Bình Trưng, Long Trường, Long Phước, Tây Thạnh, Bình Quới, Đông Hưng Thuận, Tân Sơn, Hiệp Bình, Phước Long, Thông Tây Hội, Tân Thới Hiệp, Long Bình...

Cơn mưa chiều 11-9 gây ngã đổ cây ở đường Phan Văn Trí (quận 6 cũ). Ảnh: CX

Cơn mưa chiều 11-9 với lượng mưa khá lớn đã gây dông lốc, ngập úng, cây đổ ở nhiều khu vực.

Nhiều người dân phải dẫn bộ xe vì đường Phạm Văn Chiêu ngập sâu. Ảnh: AP

Lượng mưa đo ở trạm Phạm Văn Cội cao hơn 166mm, trạm An Phú hơn 91mm, trạm Bình Chánh hơn 70mm, trạm Củ Chi hơn 61mm...

Mưa gây ngập sâu ở đường Lê Đức Thọ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy Văn Nam Bộ, cho biết mưa ở TP.HCM sẽ còn tiếp tục. Nguyên nhân gây mưa là do rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động yếu và đầy dần lên. Thiết lập rãnh áp thấp có trục qua Nam Bộ.

Đường Nguyễn Ảnh Thủ mưa lớn cũng đã gây ngập úng. Ảnh: NT

Ngày 11-9, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa có xu hướng gia tăng. Đêm 11-9 có mưa rào và dông rải rác.

Chính quyền và người dân dọn dẹp cây xanh ngã đổ do cơn mưa dông chiều 11-9. Ảnh: CX

Dự báo trưa chiều và tối 12-9 có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Miền Tây Nam Bộ thời tiết nhiều mây hơn và khả năng có mưa vài nơi trong buổi sáng. Trong mưa dông khả năng sẽ có lốc, sét và gió giật mạnh.

Gốc cây lớn cũng bật gốc sau cơn mưa chiều 11-9. Ảnh: CX

Trong 2 đến 7 ngày tới, tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa có thể xảy ra bất cứ thời gian nào trong ngày, có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Từ ngày 17-9 đến 18-9 mưa tiếp tục tăng về lượng.

Mưa dông bay nhiều vật dụng tại phường Minh Phụng, TP.HCM. Ảnh: AT