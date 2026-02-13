Năm 2026, TAND Tối cao sẽ xác minh tài sản 57 cán bộ thuộc TAND 3 tỉnh 13/02/2026 06:00

(PLO)- Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập TAND Tối cao sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại 03 đơn vị TAND hai cấp.

Vừa qua, TAND Tối cao đã ban hành Quyết định 29/QĐ-TANDTC về việc ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026.

Theo đó, trong năm 2026, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập TAND Tối cao sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại 03 đơn vị TAND hai cấp, gồm: TAND hai cấp tỉnh An Giang, TAND hai cấp tỉnh Hưng Yên và TAND hai cấp tỉnh Khánh Hòa.

Tại mỗi cơ quan, đơn vị được xác minh, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm (theo Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP). Tổng số người được xác minh: 57 người. Trong đó, An Giang 27 người, Hưng Yên 13 người và Khánh Hòa 17 người.

Tiêu chí lựa chọn người xác minh tài sản, thu nhập là người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 04 năm liền trước đó. Đồng thời, không thuộc một trong các trường hợp: Đang bị điều tra, truy tố, xét xử; đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm để xác định những người được xác minh tại mỗi cơ quan, đơn vị.