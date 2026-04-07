Nén đau thương, gia đình hiến tạng con trai trao sự sống mới cho 7 người 07/04/2026 14:58

(PLO)- Từ quyết định hiến tạng đầy nhân văn của gia đình nam thanh niên 26 tuổi bị tai nạn giao thông, 7 cuộc đời đã được hồi sinh.

Ngày 7-4, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) thông tin về một gia đình đã quyết định hiến tạng con trai, trao cơ hội sống cho nhiều người bệnh hiểm nghèo.

Huy động gần 100 y, bác sĩ cho ca phẫu thuật 5 giờ

Trước đó, ngày 4-4, một nam thanh niên 26 tuổi, ngụ phường Uông Bí, không may gặp tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não vô cùng nghiêm trọng. Dù đã được các y bác sĩ dốc lòng cứu chữa và điều trị tích cực, người bệnh vẫn không qua khỏi. Sau 3 lần hội chẩn theo đúng quy trình chuyên môn, bệnh nhân được xác định đã chết não.

Nén lại nỗi đau mất mát, gia đình nam thanh niên đã đưa ra quyết định đồng ý hiến mô, tạng của anh để cứu sống những bệnh nhân khác đang cận kề ranh giới sinh tử. Các tạng được hiến tặng đã mang lại hi vọng sống cho 7 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Đội ngũ y, bác sĩ cúi đầu tri ân người hiến trước khi tiến hành phẫu thuật lấy tạng. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã khẩn trương xây dựng kế hoạch lấy đa mô, tạng. Bệnh viện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Mắt Trung ương để tiến hành ca phẫu thuật.

Chiều 6-4, ca lấy và ghép đa tạng chính thức được triển khai. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã huy động tối đa nguồn lực với việc chuẩn bị 4 phòng mổ cùng sự tham gia của gần 100 y, bác sĩ làm việc liên tục. Trải qua khoảng 5 giờ phẫu thuật với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ê-kíp, quá trình lấy và ghép tạng đã diễn ra thuận lợi.

Trong số các tạng được hiến, hai thận được tiến hành ghép trực tiếp cho hai bệnh nhân ngay tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Các mô, tạng còn lại sau khi lấy được bảo quản, điều phối và vận chuyển khẩn trương đến Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Mắt Trung ương để kịp thời ghép cho những bệnh nhân nguy kịch đang chờ đợi.

Bước trưởng thành của y tế tuyến tỉnh

Đặc biệt, trong số những người nhận tạng, có một nam thanh niên 19 tuổi được ghép thận ngay tại tuyến tỉnh. Hiện tại, sức khỏe của người bệnh sau ghép tiến triển tốt và đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Chia sẻ trong sự xúc động, chị NTN, mẹ của bệnh nhân 19 tuổi, gửi lời tri ân sâu sắc: "Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn và cảm động. Từ nghĩa cử cao đẹp ấy, con tôi đã có thêm một cuộc đời mới, một cơ hội mới. Trước khi vào phòng mổ, con đã hứa sẽ cố gắng hết sức, sống tử tế và trở thành người có ích cho xã hội để xứng đáng với món quà vô giá vừa được nhận".

Các bác sĩ tiến hành lấy đa mô tạng. Ảnh: BVCC

TS.BS Trần Anh Cường, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, nhấn mạnh trong mất mát lớn lao, gia đình đã lựa chọn trao đi sự sống, một quyết định mang lại cơ hội hồi sinh cho nhiều người. Câu chuyện này không chỉ là thành công về y khoa mà còn lan tỏa giá trị của sự sẻ chia và tiếp nối sự sống trong cộng đồng.

"Bệnh viện đang hướng tới mục tiêu đưa ghép đa tạng trở thành kỹ thuật thường quy, phấn đấu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt của khu vực Đông Bắc", ông Cường nói.

Sự kiện cũng đánh dấu ca hiến tạng, lấy đa tạng thứ hai từ người hiến chết não được triển khai tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tròn 2 năm kể từ ca đầu tiên vào năm 2024. Điểm đột phá trong lần này là ngoài việc lấy tạng, bệnh viện đã có thể triển khai đồng thời ghép thành công 2 ca thận ngay tại cơ sở.

PGS.TS Lê Nguyên Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Việt Đức, người đồng hành hỗ trợ bệnh viện, đánh giá cao về sự trưởng thành của đội ngũ y, bác sĩ Quảng Ninh. Việc làm chủ kỹ thuật lấy và ghép tạng tại tuyến tỉnh mang ý nghĩa quan trọng, giúp người bệnh được điều trị kịp thời tại địa phương và giảm tải áp lực cho tuyến trung ương.