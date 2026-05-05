Nên uống trà xanh hay trà đen để hỗ trợ giảm viêm hiệu quả? 05/05/2026 16:26

(PLO)- Cả trà xanh và trà đen đều giàu polyphenol, hoạt chất đã được chứng minh giúp giảm viêm và loại bỏ các gốc tự do có thể gây hại cho cơ thể.

Dưới đây là phân tích từ các chuyên gia dinh dưỡng về trà xanh và trà đen để bạn có lựa chọn phù hợp nhất.

Nghiên cứu cho thấy EGCG có thể ức chế các cytokine gây viêm, ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Ảnh: AI.



Trà xanh và chứng viêm

Trà xanh ngày càng phổ biến nhờ hàm lượng chất dinh dưỡng thực vật ấn tượng. Một tách trà xanh 240ml không chứa calo và cung cấp khoảng 30 miligam caffeine. Tuy nhiên, điểm làm nên giá trị hàng đầu của trà xanh chính là hàm lượng polyphenol.

Sự khác biệt về polyphenol trong trà xanh bắt đầu từ khi thu hoạch. Lá trà được xử lý nhiệt ngay lập tức để ngăn ngừa quá trình oxy hóa, giúp bảo quản hàm lượng chất chống oxy hóa và giữ cho lá trà màu xanh tươi.

Nghiên cứu cho thấy EGCG có thể ức chế các cytokine gây viêm, ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Theo chuyên gia, trà xanh có thể giúp hỗ trợ giảm mức độ viêm mãn tính theo thời gian, đặc biệt khi kết hợp với các thói quen lành mạnh khác. Các lợi ích này còn mở rộng đến các bệnh về đường tiêu hóa, thoái hóa thần kinh và tự miễn.

Trà đen và chứng viêm

Trà đen được làm từ cùng một loại cây Camellia sinensis như trà xanh, nhưng quy trình chế biến sau thu hoạch lại khác nhau. Trà đen được để oxy hóa, tạo ra màu đen cho lá và làm thay đổi hàm lượng chất chống oxy hóa thành các dạng phức tạp hơn. Thức uống này cũng không chứa calo nhưng có hàm lượng caffeine cao hơn, khoảng 50 miligam mỗi khẩu phần 8 ounce.

Những hợp chất phức tạp có trong trà đen chính là theaflavin và thearubigin. Mặc dù trà đen chứa ít EGCG hơn trà xanh nhưng điều đó không làm giảm hiệu quả của các hợp chất khác.

Loại nào tốt hơn cho việc giảm viêm?

Khi nói đến chứng viêm, không có loại trà nào thực sự "thắng thế". Cả trà xanh và trà đen đều hỗ trợ tốt cho chế độ ăn uống chống viêm. Chìa khóa là sự kiên trì: loại trà bạn thích và uống thường xuyên sẽ là lựa chọn tốt nhất vì lợi ích sẽ tích lũy theo thời gian.

Tuy nhiên, trà xanh có thể nhỉnh hơn một chút nhờ hàm lượng EGCG cao hơn. Trong khi đó, trà đen cũng mang lại những lợi ích riêng biệt nhờ theaflavin. Sự khác biệt giữa hai loại này tương đối nhỏ. Việc duy trì thói quen uống từ 3 đến 5 tách mỗi ngày, bất kể loại nào, đều mang lại những lợi ích đáng kể.

Cách thưởng thức để đạt hiệu quả tốt nhất

Để tận hưởng trọn vẹn hương vị và dưỡng chất của tách trà, bạn nên lưu ý các điểm sau:

Chú ý nhiệt độ nước: Nước quá nóng có thể phá hủy các polyphenol có lợi, đặc biệt là trà xanh. Hãy để nước nguội bớt trước khi cho trà vào.

Tăng khả năng hấp thụ với cam quýt: Thêm một lát chanh hoặc cam giúp ổn định các hợp chất EGCG, giúp cơ thể dễ hấp thụ hơn, đồng thời bổ sung thêm vitamin C.

Kiểm soát các chất phụ gia: Một chút mật ong hoặc đường ở mức vừa phải thì không sao, nhưng quá nhiều sẽ biến thức uống lành mạnh thành nguồn đường bổ sung gây hại.

Kết hợp để tăng dưỡng chất: Bạn có thể thử thưởng thức trà cùng với các loại nước ép giàu dưỡng chất khác như nước ép anh đào chua hoặc nước ép lựu.

Biến việc uống trà thành một nghi thức: Biến việc uống trà thành một thói quen hàng ngày có ý thức có thể hỗ trợ cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của bạn.

Cả trà xanh và trà đen đều giúp chống viêm và hỗ trợ lối sống lành mạnh bằng cách trung hòa các gốc tự do. Sự khác biệt giữa hai loại trà này không đáng kể, vì vậy loại tốt nhất là loại bạn thích uống thường xuyên. Để thấy lợi ích rõ rệt, hãy duy trì lượng dùng từ 3 đến 5 tách mỗi ngày.