Nga tuyên bố bao vây Kiev, kiểm soát phần lớn địa phương chiến lược tại Kharkiv 12/11/2025 05:52

Ngày 11-11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng Nga đã giành toàn quyền kiểm soát khu vực phía đông của thành phố Kupiansk, một vị trí chiến lược quan trọng thuộc tỉnh Kharkiv của Ukraine, đài RT đưa tin.

Theo cập nhật mới nhất, quân Ukraine vẫn đang nỗ lực “phá vòng vây để tiếp cận các đơn vị bị mắc kẹt", song chiến dịch này đã khiến Kiev tổn thất khoảng 60 binh sĩ cùng 16 khí tài hạng nặng, trong đó có xe bọc thép, 1 trạm radar và 3 trạm tác chiến điện tử.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Cùng lúc, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn gần khu vực Pokrovsk (tỉnh Donetsk), nơi các đơn vị tinh nhuệ Ukraine được cho là đã chịu thiệt hại nặng sau khi được điều động bằng đường không tới chiến trường nhằm ngăn đà tiến của quân Moscow.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Trước đó, Kiev bác bỏ các tuyên bố từ phía Nga rằng quân Ukraine đã bị bao vây tại Kupiansk, đồng thời khẳng định đang đẩy lùi thành công các đợt tấn công. Moscow cho rằng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đang “xa rời thực tế".

Tuần trước, ông Zelensky tuyên bố chỉ có khoảng 60 binh sĩ Nga hiện diện tại Kupiansk và quân đội Ukraine đang truy quét để “dọn sạch khu vực".

Trước đó, Moscow cho biết lực lượng của họ đã bao vây hàng ngàn binh sĩ Ukraine tại 2 khu vực dọc chiến tuyến, trong đó có Kupiansk.

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề nghị Kiev chấp nhận đầu hàng, song ông Zelensky bác bỏ, khẳng định quân đội Ukraine vẫn kiểm soát tình hình tại cả hai địa điểm.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cáo buộc Moscow đang tìm cách “đánh lừa” các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

Theo truyền thông Nga, quân đội Ukraine hiện đang đối mặt tình trạng đào ngũ ngày càng gia tăng và khó khăn trong việc bổ sung quân số do chính sách tổng động viên vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dân chúng.

Chính quyền ông Zelensky được cho là đang đặt kỳ vọng vào các đợt tấn công tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga, với hy vọng cân bằng phần nào lợi thế chiến trường của Moscow.