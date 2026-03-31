Báo quốc tế ca ngợi 'kỳ quan vĩ đại' hang Sơn Đoòng 31/03/2026 13:17

(PLO)- Chương trình 60 Minutes của đài CBS đăng tải phóng sự mô tả về vẻ đẹp hùng vĩ của hang Sơn Đoòng, gọi đây là một kỳ quan vĩ đại.

Chương trình 60 Minutes của đài CBS ngày 30-3 đăng tải phóng sự mô tả về vẻ đẹp hùng vĩ của hang Sơn Đoòng.

Hang Sơn Đoòng. Ảnh: CBS NEWS

Phóng sự so sánh hang Sơn Đoòng như là một kỳ quan trong thế kỷ XXI, sánh ngang với đỉnh Everest hay hẻm núi Grand Canyon. Phóng sự cũng ghi lại cảm nhận của nhà thám hiểm Howard Limbert – người đã dành hơn 30 năm nghiên cứu tại Việt Nam và phát hiện ra 500 hang động – cùng với nhà thám hiểm Peter MacNab và đoàn thám hiểm hơn 50 người.

Đầu phóng sự, CBS mô tả: “Đây là khoảnh khắc hang Sơn Đoòng cuốn hút chúng tôi: những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua khe hở trên trần hang, nước ngầm phía trên chúng tôi len lỏi qua ánh sáng như mưa – và tiếng đá phản chiếu thứ âm thanh dường như duy nhất trên thế giới. Không nhiều người từng đứng trong không gian vượt thời gian này”.

Bên trong hang Sơn Đoòng. Ảnh: CBS NEWS

Phóng sự cũng kể về những khoảnh khắc đầu tiên khi anh Hồ Khanh – người tìm ra Sơn Đoòng – thấy được lối vào hang động.

Theo phóng sự, cách duy nhất để đến Sơn Đoòng là đi bộ và kéo dài một ngày rưỡi.

“Tôi thấy việc khám phá, không biết trước điều gì đang chờ đợi ở phía trước và chỉ đơn giản là tìm đường đi là một cuộc phiêu lưu. Và mọi thứ dần hé lộ, như những căn phòng lớn, những lối đi rộng rãi hay những đoạn hẹp, những hình thù kỳ thú” – ông MacNab nói.

Suốt phóng sự, các nhà thám hiểm cũng kể về hành trình đầy thử thách nhưng ngoạn mục và đầy thú vị khi chinh phục Sơn Đoòng.

“Chuyến thám hiểm hang động của chúng tôi kéo dài ba ngày hai đêm. Hang dài 9 km và rộng bằng 1,5 sân bóng đá. Kim tự tháp Giza có thể dễ dàng được đặt trong hang. Một chiếc Boeing 747 có thể bay qua lối đi lớn nhất mà không bị xước cánh. Đôi khi, lối tiến lên chỉ bằng chiều rộng vai của chúng tôi. Nhưng chúng tôi nhận thấy, trong những hang động rộng nhất, bạn thường mất đi cảm giác đang ở dưới lòng đất” – phóng sự mô tả.

Hành trình đến hang Sơn Đoòng. Ảnh: CBS NEWS

Các nhà thám hiểm còn gọi Sơn Đoòng là "Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam".

“Đây là công trình của hàng triệu năm và có lẽ sẽ còn tiếp tục trong hàng triệu năm nữa. Thời gian thật khó tưởng tượng – được đo bằng con lắc ánh sáng, soi rọi vẻ đẹp lộng lẫy của một trong những kỳ quan vĩ đại nhất trên hoặc dưới Trái đất” – phóng sự kết luận.