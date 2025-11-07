Ngành đồ uống Việt Nam đối mặt với giảm phát thải khí nhà kính 07/11/2025 15:48

(PLO)- Ngành đồ uống Việt Nam với quy mô sản xuất lớn và chuỗi cung ứng rộng đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sản xuất xanh.

Ngày 7-11, tại TP.HCM, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) tổ chức hội thảo “Ngành Đồ uống Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Xu hướng, thách thức và cơ hội”.

Hội thảo có sự tham dự của gần 200 đại biểu đến từ cơ quan quản lý Nhà nước, các chuyên gia, tổ chức bảo tồn thiên nhiên và doanh nghiệp.

PGS. TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch VBA cho biết, hàng năm ngành đồ uống đóng góp trên 60.000 tỉ đồng vào ngân sách quốc gia. Ngành cũng tạo ra hàng triệu việc làm trong toàn chuỗi giá trị, từ nông nghiệp, sản xuất, logistics đến bán lẻ.

Tuy nhiên, ngành đồ uống Việt Nam với quy mô sản xuất lớn và chuỗi cung ứng rộng đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sản xuất xanh.

Tại hội thảo, các chuyên gia khẳng định để đạt được mục tiêu góp phần Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam, các doanh nghiệp cần áp dụng nhiều giải pháp.

Bên cạnh phát triển bao bì thân thiện môi trường và đẩy mạnh hợp tác chuỗi cung ứng, việc đầu tư công nghệ mới là yếu tố quyết định. Những yếu tố này giúp ngành đồ uống Việt Nam tiến gần hơn tới mô hình kinh tế tuần hoàn, bền vững.

Ngành đồ uống Việt Nam hàng năm đóng góp 60.000 tỉ đồng ngân sách

Ông Trần Minh Triết, Trưởng Đại diện Công ty công nghệ môi trường Suntar Singapore cho biết, trong ngành đồ uống hiện nay các nước tiên tiến đang áp dụng giải pháp công nghệ lọc không gia nhiệt. Công nghệ này được dùng trong sản xuất nước giải khát, trà, cà phê, nước trái cây.

Công nghệ này giúp bảo toàn hương vị tự nhiên, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế. Đồng thời, tối ưu chi phí và phát triển bền vững thông qua tăng năng suất, giảm tiêu hao năng lượng và lượng nước thải.

“Đây là hướng đi mới đầy tiềm năng mang đến cho ngành đồ uống Việt Nam những công nghệ xanh- sạch- hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất bền vững” - ông Triết nói.

Trong khi đó, chuyên gia Bùi Trần Trung Hậu, đại diện Tổ chức quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, đưa ra nhận định: Trong ngành đồ uống, việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh trong từng công đoạn luôn đóng vai trò then chốt.

Một trong những giải pháp tiên tiến đang được áp dụng hiện nay là ứng dụng công nghệ giám sát nồng độ Ozone. Đây là yếu tố quan trọng giúp tối ưu hóa quá trình khử trùng trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai. Giải pháp này vừa nâng cao hiệu quả vận hành, vừa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Theo bà Chu Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch VBA, ngành đồ uống Việt Nam đang đối mặt yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, sức khỏe và tính bền vững.

Do đó, việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất trở thành xu thế tất yếu, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu thế mới của thị trường.