Nghi ngờ gói hàng là lạ, tài xế xe công nghệ bèn báo công an 24/03/2026 14:11

(PLO)- Quá trình nhận đơn giao hàng cho khách, tài xế xe công nghệ nghi ngờ gói hàng có chứa ma túy nên đã trình báo cơ quan công an...

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Thanh Cường, Bùi Thúy Vy, Nguyễn Minh Lộc, Lê Thanh Tâm, Nguyễn Đình Trúc Phương cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Phạm Văn Học bị truy tố hai tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 30-9-2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất qua công tác soi chiếu phát hiện gần 4kg ma túy loại Heroine và Methamphetamine được cất giấu trong 2 kiện hàng.

Chi cục Hải quan đã lập thủ tục chuyển Công an TP.HCM thụ lý. Qua điều tra, xác định người gửi 2 kiện hàng nêu trên là bị can Nguyễn Thanh Cường.

Lúc 10 giờ 20 phút ngày 18-10-2023, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Bùi Thúy Vy về hành vi cất giữ 299,58 gam ma túy. Vy khai ma túy mua của người tên "Hùng nai" thường gọi là “Tuấn” (chưa rõ lai lịch) để bán lại cho hai bị can Phạm Văn Học và Nguyễn Minh Lộc.

Đến 16 giờ 30 phút ngày 19-10-2023, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Đình Trúc Phương cầm hộp giấy bên trong có gần 2kg ma túy. Phương khai số ma túy này của "Bé Điệu" đưa để bán cho người khác.

Lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, anh LMT (lái xe công nghệ giao hàng) đến Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (cũ) giao nộp gói hàng bên trong có 116,64 gam ma túy loại Methamphetamine và 491,24 gam ma túy loại Ketamine.

Anh T khai số ma túy nêu trên là của người khách tên "Hà Duy Phiên" thuê anh vận chuyển từ cổng khu công nghiệp Xuyên Á đến địa chỉ số 3, ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (cũ) cho người nhận tên Tiến.

Khi đến nơi, anh T điện thoại liên hệ người nhận nhưng không được. Do nghi ngờ gói hàng có chứa ma túy nên anh T đến trình báo cơ quan công an. Qua truy xét, xác định người sử dụng điện thoại thuê anh T vận chuyển là bị can Nguyễn Thanh Cường.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (cũ) đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường và thu giữ gần 38kg ma túy các loại Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimatazepam...

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thanh Cường khai vào năm 2021 thông qua các mối quan hệ xã hội nên quen biết người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) bán ma túy.

Đầu tháng 9-2023, Cường được Tuấn thuê nhận ma túy từ Campuchia về Việt Nam cất giấu, bán lại cho người khác. 1 kg ma túy giao cho khách Cường được trả công là 5 triệu đồng.

Ngày 28-9-2023, theo chỉ đạo của Tuấn, Cường nhận 1 thùng carton từ người đàn ông chưa rõ lai lịch. Cường biết rõ bên trong có chứa ma túy nhưng vẫn đem thùng hàng này đến một công ty vận chuyển để làm thủ tục xuất khẩu sang Úc và nhận 10 triệu đồng tiền công.

Ngày 15-10-2023, Cường lấy xe chở 6 thùng giấy có chứa ma túy đem về nhà trọ mình cất giấu để bán lại cho người khác theo chỉ đạo của Tuấn.Thông tin khách mua ma túy, khối lượng ma túy và giá cả, phương thức thanh toán đều do Tuấn thực hiện. Cường có nhiệm vụ đóng gói và thuê tài xế xe công nghệ giao cho khách.

Kết quả điều tra xác định, bị can Cường đã mua bán trái phép là hơn 45 kg ma túy các loại Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimatazepam...

Cũng theo cáo trạng, đối với 4 tài xế giao hàng trong đó có anh LMT, đã có hành vi nhận vận chuyển ma túy thông qua việc bị can Cường đặt đơn giao hàng qua ứng dụng. Tuy nhiên, 4 tài xế này không biết bên trong các gói hàng có chứa ma túy nên CQĐT không đề nghị xử lý là có căn cứ.