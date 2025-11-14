Nghi vợ chồng công an viên và 1 người bị sạt lở vùi lấp 14/11/2025 15:07

(PLO)- Vợ chồng công an viên và 1 người dân xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng nghi bị sạt lở vùi lấp. Lực lượng chức năng phát tín hiệu nhưng chưa nhận phản hồi từ những người này.

Trưa 14-11, ông Nguyễn An, Bí thư xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, các lực lượng chức năng vẫn chưa nhận tín hiệu từ 3 người mất liên lạc sau trận sạt lở sáng nay.

Clip ghi lại vụ sạt lở nghi vùi lấp 3 người.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Ga Ry, vụ sạt lở xảy ra khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, tại địa điểm đầu nguồn cách khu dự trữ nước của nhân dân và đơn vị khoảng 250 m. Sạt lở vùi lấp hơn 200 m đường giao thông.

Qua nắm thông tin ban đầu từ người dân dân báo, có khoảng 3 người dân đang đi làm rẫy nghi bị vùi lấp.

Các trường hợp nghi bị lấp gồm: Ông Zơ Râm Nhô (công an viên), Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nút (đều ngụ thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng thông báo kêu gọi những người mất tích nhưng vẫn chưa nhận được tín hiệu tích cực. Ảnh: AN

Được biết, 3 ngày qua trời nắng, không có mưa. Dù vậy, hiện trường vụ sạt lở cho thấy hàng trăm ngàn mét khối bùn đất nhão nhoẹt chảy xuống, cảnh tượng rất kinh hoàng

Ông Nguyễn An cho hay, hiện các lực lượng đang tiếp tục phát thông báo truy tìm những người đang mất tích nhưng chưa nhận tín hiệu tích cực. Trước thời điểm xảy ra sạt lở, người dân trình báo có thấy 3 người trên làm rẫy.

Sau sạt lở, vị trí này đất đai nhão nhoẹt, khó có phương án khắc phục sớm. Địa phương đang chờ lực lượng tăng cường từ thành phố.