Người chồng trong vụ nghi phóng hỏa đốt vợ con đã tử vong 25/08/2025 12:13

(PLO)- Người chồng 37 tuổi trong vụ nghi phóng hỏa đốt vợ con bị bỏng nặng đã không qua khỏi, dù được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Liên quan đến vụ 2 cháu bé nghi bị cha ruột tưới xăng châm lửa đốt bỏng nặng, ngày 25-8, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết 1 trong các nạn nhân đã qua đời lúc 1 giờ sáng cùng ngày, là ông TKĐ (37 tuổi).

Người vợ của ông TKĐ là bà NTH (32 tuổi) hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất nặng.

Theo đó, vào sáng 17-8, khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 2 bệnh nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị các bệnh nhân bị bỏng nặng.

Trường hợp thứ nhất là bà NTH (32 tuổi), nhập viện với chẩn đoán bỏng lửa xăng 74% độ 2-3, 59% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng đường hô hấp.

Trường hợp thứ 2 là ông TKĐ (37 tuổi, chồng cũ bà H, đồng thời là người nghi phóng hỏa gây ra vụ cháy), được chẩn đoán bỏng lửa xăng 77% độ 2-3, 50% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng hô hấp.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào phòng Săn sóc đặc biệt. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, bù dịch, điện giải, truyền kháng sinh, chăm sóc vết thương tích cực.

Ông TKĐ được điều trị tích cực trong 4 ngày, song đã không qua khỏi.

Trước đó như PLO đưa tin, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM) có tiếp nhận khẩn cấp 2 bệnh nhi bị bỏng nặng, nguy kịch.

Bệnh nhân là chị em ruột 13 tuổi và 5 tuổi (cùng ngụ tỉnh Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng toàn thân sau một vụ phóng hỏa kinh hoàng.

Bệnh viện cho biết, khoảng 6 giờ sáng 17-8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, người cha (đã ly hôn và không sống chung với vợ con) được cho là đã phóng hỏa nơi ở của vợ con mình.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến cả gia đình bị thương nghiêm trọng. Người thân đã nhanh chóng đưa 2 bé đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố để cấp cứu.

Tình trạng 2 bé lúc nhập viện vô cùng nghiêm trọng.

Bé trai 5 tuổi bị bỏng nặng độ 2-3, chiếm đến 70-75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết.

Bệnh nhi bị sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu 175 lần/phút, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Còn bé gái 13 tuổi bị bỏng nặng độ 2-3 khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng.

Dù tỉnh táo và trả lời được, bệnh nhi vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, với nhịp tim 160 lần/phút và bụi than trong đường thở, mức độ tổn thương nặng nề.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đang nỗ lực hết sức, sử dụng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành sự sống cho 2 bệnh nhi.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng, với mức độ bỏng nghiêm trọng và các biến chứng phức tạp, hành trình hồi phục của 2 bệnh nhi sẽ là một chặng đường đầy thử thách.