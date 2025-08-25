Phát hiện phòng khám nghi 'vẽ bệnh moi tiền', bác sĩ có 2 chứng chỉ hành nghề 25/08/2025 09:48

(PLO)- Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu có dấu hiệu “vẽ bệnh moi tiền”, ép khách hàng hút thai 29,8 triệu đồng, bác sĩ vi phạm từng có 2 chứng chỉ hành nghề.

Ngày 25-8, Sở Y tế TP.HCM cho biết mới đây sở có nhận được phản ánh của người dân qua đường dây nóng của phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế về việc phòng khám đa khoa Hoàn Cầu có dấu hiệu “vẽ bệnh moi tiền”.

Theo phản ánh của bệnh nhân, Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu tư vấn ban đầu là hút thai với chi phí thấp. Tuy nhiên khi đang làm thủ thuật, người này cảm thấy rất đau và được yêu cầu chuyển sang gói dịch vụ cao cấp với chi phí 29,8 triệu đồng.

Ngày 21-8, phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế phối hợp UBND phường Chợ Lớn kiểm tra phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu (địa chỉ 80 - 82 Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5, TP.HCM, nay là phường Chợ Lớn, TP.HCM).

Sở Y tế TP.HCM phát hiện phòng khám đa khoa Hoàn Cầu có dấu hiệu “vẽ bệnh moi tiền”. Ảnh: SYT

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện phòng khám cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn (phá thai 7 tuần 5 ngày) và quảng cáo không đúng quy định.

Theo tường trình của bác sĩ NTN, người thực hiện phá thai bằng hút chân không có sử dụng thuốc Seduxen tiền mê cho bệnh nhân, nhưng trong hồ sơ bệnh án không thể hiện, đơn thuốc trong hồ sơ bệnh án không tương đồng với thuốc mà bệnh nhân cung cấp thông tin cho phòng Kiểm tra - Pháp chế.

Ngoài ra, theo hồ sơ lưu tại Sở Y tế tỉnh Bình Dương (cũ), bác sĩ NTN từng được phát hiện có 2 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản - Kế hoạch hóa gia đình.

Các chứng chỉ này được cấp bởi Sở Y tế TP Hải Phòng ngày 15-10-2013 và Sở Y tế TP Hà Nội ngày 12-4-2019.

Trước đó ngày 16-6-2023, Sở Y tế TP Hà Nội kiểm tra và đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật đối với bác sĩ NTN vì thực hiện khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi hoạt động chuyên môn.

Đến tháng 10-2023, bác sĩ này sử dụng chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế TP Hải Phòng cấp để thực hiện phá thai 21 tuần 6 ngày tại một phòng khám đa khoa tại tỉnh Bình Dương (cũ).

Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế tiếp tục mời công ty, bác sĩ NTN và các cá nhân có liên quan đến làm việc, làm rõ các nội dung liên quan, tổng hợp hồ sơ, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân theo đúng quy định pháp luật. Kết quả xử lý được công khai trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế.

Phòng khám thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu là một trong những phòng khám thuộc “danh sách đen” của phòng Kiểm tra - Pháp chế (trước đây là Thanh tra Sở Y tế) vì đã nhiều lần vi phạm, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người bệnh.