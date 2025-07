Người dân miền núi Nghệ An trắng đêm chạy lũ 23/07/2025 07:33

(PLO)- Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, mưa lớn kéo dài cộng với hồ thủy điện xả lũ, nước dâng ngập nhanh, người dân ở xã Mường Xén, xã Tương Dương…ở tỉnh Nghệ An trắng đêm chạy lũ.

Đêm 22-7, sau những cơn mưa giông kéo dài, nước sông Nậm Mộ bất ngờ dâng cao rồi dâng ngập lên nhà dân và cả quốc lộ 7A (đoạn qua xã miền núi Mường Xén, tỉnh Nghệ An).

Tài sản trong nhà bị cuốn trôi ra đường ở xã Mường Xén (Nghệ An).

Ngay trong đêm, người dân khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn tránh nước lũ.

Các phương tiện từ Lào về qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cũng bị ngập, ách tắc trên quốc lộ 7A. Nhiều người dân không kịp “trở tay” đành chạy thoát thân, nước lũ cuốn trôi tủ lạnh, tài sản trong nhà ra đường và theo dòng Nậm Mộ về xuôi.

Người dân xã Mường Xén di chuyển đồ, chạy lũ trong đêm.

Chị Huyền My (ở xã Mường Xén) nói: “Trong đêm tối, chỉ trong chốc lát nước đã ngập đến cổ, chúng tôi không kịp di chuyển đồ đạc, tài sản trong nhà ra lên núi cao”.

Nước lũ từ Mường Xén đổ xuống cũng gây ngập nặng ở khu vực xã Tương Dương. Người dân ở xã Tương Dương và khu vực bên sông Cả trắng đêm chạy lũ.

Lũ lớn đã cuốn trôi cầu Bản Chắn lúc rạng sáng hôm nay (23-7). Quốc lộ 7A đoạn qua xã Tương Dương bị ngập nặng. Một số xe khách bị “mắc kẹt” trên quốc lộ 7A đoạn từ Mường Xén đi xuống xã Tương Dương.

Người dân chỉ kịp chạy thoát thân trong đêm.

Chị Lô Hà kịp chạy thoát thân và lên trang cá nhân chia sẻ: “Nhà em ngập toàn tập, đến nóc nhà rồi. Nước lên 3 phía, cầu nước ít trút xuống và trời nhanh sáng ạ”.

Trong đêm và rạng sáng 23-7, lược lượng công an, bộ đội biên phòng, quân sự, dân quân, chính quyền xã giúp dân chạy lên nơi cao và di chuyển tài sản tránh lũ.

Nhiều đoạn quốc lộ 7A và các tuyến đường ở miền núi Nghệ An đang ngập sâu.

Trong đêm 22-7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cũng có văn bản hỏa tốc gửi cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh về lưu lượng hồ thủy điện Bản Vẽ đạt gần đỉnh lũ và hồ đang tiến hành xả lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan đơn vị trong tỉnh khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Nghệ An.

Theo ghi nhận, đoạn đường quốc lộ 48 qua dốc Bù Bài thuộc địa phận giáp ranh xã Quỳ Châu và xã Châu Tiến (Nghệ An) bị ngập sâu, ách tắc giao thông.

Đến sáng nay, nhiều hộ dân ở xã Tương Dương và xã Mường Xén đang bị ngập sâu. Hiện ông Lê Hồng Vinh- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang lên các xã bị lũ ngập sâu để kiểm tra, chỉ đạo, ứng phó với hoàn lưu bão số 3.