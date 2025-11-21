Người đàn ông đánh 2 phụ nữ chỉ vì mâu thuẫn bán tạp hóa 21/11/2025 15:32

(PLO)- Vụ án giết người đã xảy ra vì mâu thuẫn trong việc bán tạp hóa giữa bị cáo Nguyễn Quý Lý và hai người phụ nữ...

Ngày 21-11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quý Lý (60 tuổi, ngụ TP.HCM) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quý Lý, bà N.T.D và bà V.T.T.S là hàng xóm nhà sát cạnh nhau tại đường Hòa Hưng, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Gia đình Lý đã buôn bán tạp hóa khoảng 30 năm nay.

Bị cáo Nguyễn Quý Lý tại phiên tòa. Ảnh: HP

Cuối năm 2023, bà S và bà D cùng mở tiệm tạp hóa ở hai bên nhà Lý, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần lớn tiếng tranh cãi với nhau, vì Lý cho rằng hai bà này phối hợp giành giật khách hàng của mình.

Khoảng 10 giờ ngày 25-4-2024, Lý đang ngồi trước nhà thì thấy bà S sang nhà bà D nên xảy ra lời qua tiếng lại.

Tức giận, Lý đi vào nhà lấy 1 thanh kim loại và 1 cây gỗ tròn để sang đánh hai người hàng xóm.

Đến nơi, Lý thấy bà D và bà S đang đứng nói chuyện trong nhà. Lý lập tức dùng cây gỗ đánh trúng vùng má của bà D khiến bà này gục ngã xuống sàn nhà.

Bà S thấy vậy nên hoảng sợ đi vào phòng phía sau trốn. Lý liền đi theo, cầm cây gỗ đánh trúng đầu bà S khiến bà này gục ngã xuống sàn nhà. Lý tiếp tục đánh nhiều cái vào vùng đầu bà S rồi bỏ ra ngoài.

Khi ra ngoài, thấy bà D đang nhìn mình, Lý liền tiến đến rồi dùng cây gỗ đánh nhiều cái vào vùng đầu của bà D.

Thời điểm này, anh C (đang gác tại vọng gác Trại tạm giam Chí Hòa, TP.HCM) đã chứng kiến sự việc nên đã tri hô, rồi vào đơn vị nhờ đồng đội ra ứng cứu; người dân ở gần đó cũng vào can ngăn.

Bà S và bà D được người dân đưa đi cấp cứu. Theo kết luận giám định, bà S bị thương tích 24%, bà D bị thương tích 26%.

Sau khi gây án, Lý liền trở về nhà. Đến ngày 11-6-2024, cơ quan công an đã ra quyết định dẫn giải Lý về làm việc.

Tại CQĐT, Nguyễn Quý Lý đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã bồi thường cho bà S 61 triệu đồng, bà D 120 triệu đồng.