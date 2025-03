Người đàn ông đánh nhau ở TP Thủ Đức khai đã mặc trang phục trắng 15 năm 09/03/2025 21:23

Ngày 9-3, Tổ CSHS khu vực TP Thủ Đức thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM lập hồ sơ, bàn giao NTM (56 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), NVT (40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho Công an phường An Khánh để xử lý về hành vi đánh nhau tại quán cà phê trên đường Trần Não.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh hai người đàn ông đánh nhau, một người can ngăn. Một trong hai người đánh nhau có phong cách ăn mặc áo trắng, khoác vest đen, quần trắng, đội nón cói trắng, quấn khăn rằn Nam bộ rất giống với một doanh nhân nổi tiếng.

Vào cuộc xác minh, truy xét, tổ CSHS khu vực TP Thủ Đức đã xác định hai người này là M và T.

Hai nam thanh niên đánh nhau trong quán cà phê ở TP Thủ Đức. Ảnh cắt từ clip

M là người có trang phục giống doanh nhân nổi tiếng khai chiều 8-3 nhận được điện thoại của một người em chơi chung rủ ra quán cà phê trên đường Trần Não để chơi.

M tới nơi thì có T ngồi sẵn cùng người em. Khi ngồi, M và T nảy sinh mâu thuẫn cự cãi. M do trước đó đã uống bia rượu nên không kiềm chế được dẫn tới hiểu lầm.

M đã đứng lên chửi T và cầm bao da đựng điếu cày đánh T và bị T đánh trả bằng tay không.

Người em của M và nhân viên quán đã can ngăn. M sau đó xin lỗi T và cả ba cùng ngồi lại uống cà phê rồi đi ăn tối.

Dù được can ngăn nhưng hai người này vẫn đánh nhau. Ảnh cắt từ clip

M khai thêm rằng đã 15 năm nay mặc trang phục theo phong cách áo trắng, khoác vest đen, quần trắng, đội nón, quấn khăn rằn Nam bộ. M cũng không biết đến vị doanh nhân nổi tiếng và không bắt chước phong cách này của ai.

Công an kiểm tra thì M và T đều âm tính với ma túy.

Hiện Công an phường An Khánh tiếp tục xử lý M và T theo quy định.