Người dân sống thấp thỏm dưới chân núi Phú Gia sắp được tái định cư 19/10/2025 05:43

(PLO)- Người dân dưới chân núi Phú Gia (TP Huế), sắp được di dời tái định cư đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống.

Nhiều năm qua, 32 hộ dân sống dưới chân núi Phú Gia (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa mưa bão tới. Nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Bất an lơ lửng trên đầu

Từ năm 2008, các cơ quan chuyên môn đã phát hiện một vết nứt dài khoảng 200m trên sườn núi Phú Gia.

Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng khi đến mùa mưa bão năm 2024, một vết nứt mới dài khoảng 50m lại xuất hiện, có điểm sụt lún sâu đến 20m.

UBND xã Lộc Tiến (cũ) cắm bảng cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở, cấm người và phương tiện qua lại. Ảnh: N.DO



Bà Trần Thị Dung (54 tuổi, thôn Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô) không giấu được vẻ lo âu, cho biết mỗi lần mưa to gió lớn, cả xóm lại phải sơ tán vì đất đá từ trên núi có thể trôi xuống bất cứ lúc nào.

"Nhìn từ dưới lên chỉ thấy cây cối che phủ, nhưng thực tế bên trên đã hở ra những mảng lớn, rất nguy hiểm.

Gần đây nhất là cơn bão số 10, chính quyền đã phải di dời khẩn cấp toàn bộ hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn," bà Dung kể lại.

Bà Dung cho biết, mong mỏi lớn nhất của người dân là được tái định cư ở nơi an toàn để an cư lạc nghiệp. Ảnh: N.DO

Cũng theo bà Dung, thông tin nhiều nơi bị sạt lở núi trong những năm gần đây khiến người dân sống dưới chân núi Phú Gia thêm nơm nớp lo lắng. Tại nhiều cuộc họp, người dân đều có chung nguyện vọng là sớm được di dời đến nơi ở mới, an toàn để ổn định cuộc sống.

Sẽ sớm di dời tái định cư

Sau nhiều lần kiến nghị của chính quyền địa phương và 32 hộ dân đang sinh sống tại vùng sạt lở nguy hiểm dưới chân núi Phú Gia, mới đây UBND TP Huế đã chính thức phê duyệt Dự án "Trồng cây tạo mảng xanh tại chân núi Phú Gia kết hợp di dời dân, tái định cư", tổng mức đầu tư khoảng 65 tỉ đồng.

Người dân mong muốn được sớm di dời, tái định cư để ổn định cuộc sống. Ảnh: N.DO

Dự án sẽ được thực hiện trên tổng diện tích 8,6ha. Các hạng mục chính bao gồm đắp đất, san gạt mặt bằng để tạo nền an toàn, sau đó tiến hành trồng cây xanh nhằm gia cố, chống xói mòn và tạo cảnh quan.

Song song với cải tạo thực địa, mục tiêu cốt lõi của dự án là di dời và xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân đang sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao dưới chân núi Phú Gia.

Ông Nguyễn Văn Tánh, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, cho biết qua khảo sát các năm, trong số 32 hộ dân có đến 14 hộ nằm tại khu vực xung yếu, nguy hiểm. Và trong số 14 hộ này, 3 hộ đã chủ động chuyển đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn.

"Địa phương đang kiểm đếm, thống kê đất đai, tài sản trên đất của 32 hộ dân ở đây. Sau đó sẽ tiến hành thu hồi đất để thực hiện dự án và bố trí tái định cư cho người dân" - ông Tánh nói.

Theo kế hoạch, các hộ dân sẽ được di dời đến khu tái định cư tại một khu vực cách địa điểm cũ không xa, đảm bảo người dân không bị xáo trộn quá lớn về môi trường sống và thuận lợi để tiếp tục sinh kế.

Khu vực dân cư dưới chân núi Phú Gia sẽ sớm được di dời. Ảnh: N.DO

"Khu vực tái định cư đã được quy hoạch nên rất thuận lợi. Hiện địa phương đang tích cực làm việc để người dân sớm được di dời đến nơi ở an toàn, phấn đấu sẽ thực hiện vào đầu năm 2026.

Từ nay đến thời điểm di dời, địa phương vẫn tiếp tục theo sát, hỗ trợ người dân sơ tán mỗi khi thời tiết diễn biến phức tạp," ông Tánh thông tin thêm.

Trước thông tin dự án được phê duyệt, người dân dưới chân núi Phú Gia không giấu được niềm vui. Tuy nhiên, sau nhiều năm chờ đợi, họ cũng bày tỏ mong muốn dự án sớm được triển khai trên thực tế vì thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.