Người dân Tây Nguyên không ngại xa xôi, đội mưa xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9 03/09/2025 09:17

(PLO)- Pleiku, tỉnh Gia Lai xuất hiện cơn mưa nặng hạt và kéo dài, nhưng không ngăn được dòng người đi xem bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh 2-9 của đất nước.

Tối 2-9, hòa chung không khí mừng đại lễ cùng cả nước, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng” và màn bắn pháo hóa rực rỡ.

Mặc dù thời tiết có mưa nhưng hàng chục ngàn người dân ở Gia Lai không quản ngại đường xa, đội mưa đi xem chương trình. Đón Tết Độc lập, mỗi người đều dạt dào cảm xúc, thể hiện niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và cùng nhau ca vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”. Ảnh: PHẠM QUÝ

Mở đầu chương trình là màn đại cảnh “khúc giao hòa non nước” đầy ấn tượng, với âm vang của cồng chiêng đại ngàn, hào khí những đường võ oai phong… tạo nên một bản trường ca hòa quyện hai miền đất Đông - Tây của tỉnh Gia Lai.

Với thông điệp xuyên suốt: “Hòa quyện biển trời - sáng ngời bản sắc”, chương trình nghệ thuật dài 90 phút mừng Quốc khánh 2-9 đã tái hiện khúc ca nguồn cội, vẻ đẹp bất tận của di sản từ núi rừng Tây Nguyên đến hào khí Tây Sơn; mở ra một hành trình khát vọng, phát triển cùng đất nước.

Chương trình nghệ thuật kết hợp sắc màu miền sơn cước Tây Nguyên và biển xanh hội, mang đến cho người dân nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn. Ảnh: LÊ KIẾN

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thanh Lam, NSƯT Lương Huy, ca sỹ Tố Như, Anh Khoa, nhóm MTV,… đã tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, nhân dân.

Vượt hơn 60 km ra phường Pleiku đón xem chương trình, chị Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi, xã Ia Krel, tỉnh Gia Lai), chia sẻ: "Quốc khánh 2-9 năm nay thật nhiều ý nghĩa, gia đình tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, hòa chung không khí Tết Độc lập cùng cả nước. Gia đình cũng mới nhận quà của Nhà nước 600 ngàn đồng".

Tương tự, em Vũ Thị Quỳnh Mai (18 tuổi, xã Ia Lâu, nhà cách xa 75 km), vui mừng nói: "Năm nay với em rất đặc biệt và nhiều kỷ niệm. Em vừa đậu đại học ngành tiếp viên hàng không, vừa được đón Tết Độc lập lớn nhất từ trước đến nay".

Dưới đây là một vài hình ảnh mà PLO ghi nhận không khí vui tươi, chào mừng ngày Quốc khánh 2-9 ở Gia Lai:

Chương trình nghệ thuật hội tụ đa sắc màu văn hóa ở Gia Lai.

Bất chấp cơn mưa nặng hạt, nhiều bạn trẻ vô cùng phấn khởi hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Ảnh: LK.

Nhiều thiếu nữ xã Ia Phí đội mưa tham gia chương trình và đón Tết Độc lập trong niềm vui vô bờ bến. Ảnh: LK.

Hàng chục ngàn người dân đội mưa theo dõi chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2-9.

Người dân rạng rỡ đón Tết Độc lập.

Nhiều bạn trẻ rất háo hức, cơn mưa khiến không khí đón Tết Độc lập thêm vui hơn.

Cuối chương trình, nhiều người dân lên sân khấu cùng nhảy múa và hát vang lời bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Thậm chí, có nhiều trường hợp cười ra nước mắt, nhiều bố mẹ trẻ đã "cháy hết mình" rồi để lạc con nhỏ phải đến công an phường nhận lại con.

Các bạn trẻ tràn đầy năng lượng, tự hào đón Tết Độc lập.

Người dân rất vui mừng chứng kiến màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi, ngụ xã Ia Krel) vượt hơn 60 km, bất chấp trời mưa để đi xem chương trình mừng Quốc khánh.