Người dân Tây Nguyên không ngại xa xôi, đội mưa xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9

Tối 2-9, hòa chung không khí mừng đại lễ cùng cả nước, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng” và màn bắn pháo hóa rực rỡ.
Mặc dù thời tiết có mưa nhưng hàng chục ngàn người dân ở Gia Lai không quản ngại đường xa, đội mưa đi xem chương trình. Đón Tết Độc lập, mỗi người đều dạt dào cảm xúc, thể hiện niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và cùng nhau ca vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
Mở đầu chương trình là màn đại cảnh “khúc giao hòa non nước” đầy ấn tượng, với âm vang của cồng chiêng đại ngàn, hào khí những đường võ oai phong… tạo nên một bản trường ca hòa quyện hai miền đất Đông - Tây của tỉnh Gia Lai.
Với thông điệp xuyên suốt: “Hòa quyện biển trời - sáng ngời bản sắc”, chương trình nghệ thuật dài 90 phút mừng Quốc khánh 2-9 đã tái hiện khúc ca nguồn cội, vẻ đẹp bất tận của di sản từ núi rừng Tây Nguyên đến hào khí Tây Sơn; mở ra một hành trình khát vọng, phát triển cùng đất nước.
Chương trình nghệ thuật có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thanh Lam, NSƯT Lương Huy, ca sỹ Tố Như, Anh Khoa, nhóm MTV,… đã tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, nhân dân.
Vượt hơn 60 km ra phường Pleiku đón xem chương trình, chị Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi, xã Ia Krel, tỉnh Gia Lai), chia sẻ: "Quốc khánh 2-9 năm nay thật nhiều ý nghĩa, gia đình tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, hòa chung không khí Tết Độc lập cùng cả nước. Gia đình cũng mới nhận quà của Nhà nước 600 ngàn đồng".
Tương tự, em Vũ Thị Quỳnh Mai (18 tuổi, xã Ia Lâu, nhà cách xa 75 km), vui mừng nói: "Năm nay với em rất đặc biệt và nhiều kỷ niệm. Em vừa đậu đại học ngành tiếp viên hàng không, vừa được đón Tết Độc lập lớn nhất từ trước đến nay".
Dưới đây là một vài hình ảnh mà PLO ghi nhận không khí vui tươi, chào mừng ngày Quốc khánh 2-9 ở Gia Lai: