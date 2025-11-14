Người dân và du khách xúc động khi xem phim 'Mưa đỏ' trên vùng đất linh thiêng Côn Đảo 14/11/2025 22:06

(PLO)- Trong 2 ngày 14-15.11, Sở VH-TT TP.HCM phối hợp với đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị trình chiếu phục vụ miễn phí người dân, du khách 2 bộ phim điện ảnh nổi tiếng là Mưa đỏ và Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Ngày 14-11, tại đặc khu Côn Đảo, Sở VH-TT TP.HCM phối hợp với Điện ảnh Quân đội Nhân dân tổ chức chiếu phim điện ảnh “Mưa đỏ” phục vụ miễn phí cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo.

Đối với người dân Côn Đảo - nơi từng in dấu những năm tháng bi tráng của dân tộc, Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim, mà còn là một hồi chuông ký ức, cầu nối khiến trong lòng mỗi khán giả càng thêm thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay.

Với 3 suất chiếu vào lúc 9 giờ, 15 giờ và 19 giờ tại hội trường Trung tâm VH-TT-TT&DL đặc khu Côn Đảo, bộ phim Mưa đỏ đã thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách đến xem.

Trình chiếu 2 bộ phim Mưa đỏ và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối phục vụ miễn phí người dân và du khách tại đặc khu Côn Đảo, TP.HCM. Ảnh: LÝ HUYỀN

Ngay từ những phút đầu, bộ phim đã cuốn khán giả vào mạch cảm xúc mạnh mẽ bằng những khung cảnh đầy ám ảnh của chiến trường – nơi máu, nước mắt và lòng kiên cường của những người lính hòa vào nhau, tạo nên “cơn mưa đỏ” của lịch sử. Những hình ảnh chiến sĩ chiến đấu hy sinh ngoài chiến trường, những bà mẹ tiễn con ra trận, hay khoảnh khắc im ắng giữa bom đạn khiến khán giả nhiều lần phải nghẹn lại.

Hội trường chiếu phim dành một hàng ghế đặc biệt để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại Côn Đảo.

Một điểm đặc biệt khiến buổi chiếu phim tại Côn Đảo trở nên thiêng liêng hơn chính là việc tác phẩm được trình chiếu giữa không gian đã từng in dấu đau thương của hàng vạn chiến sĩ cách mạng. Bộ phim Mưa đỏ giúp khán giả Côn Đảo có cái nhìn chân thực hơn về chiến tranh, nhiều phân cảnh đã “chạm đến trái tim” của khán giả.

Các suất chiếu bộ phim Mưa đỏ ngày 14-11 thu hút hàng ngàn người dân và du khách. Ảnh: LH

Ông Bùi Thanh Cần, người dân Côn Đảo đến xem phim, chia sẻ qua hai tiếng đồng hồ, phim đã phần nào lột tả được, thể hiện được và giới thiệu cho các bạn trẻ về tinh thần chiến đấu hy sinh gian khổ để mà giành lại hòa bình độc lập cho chúng ta ngày hôm nay. "Chúng tôi mong muốn bộ phim sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa"- ông Cần nói.

Trong số những du khách đến xem bộ phim Mưa đỏ tại Côn Đảo có cả các du khách nước ngoài. Ảnh: LH

Theo Sở VH-TT TP.HCM, tiếp nối chuỗi hoạt động “Những ngày Văn học – Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh”, Sở phối hợp đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động chiếu phim tại đảo. Đây là hoạt động lần đầu tiên được thực hiện.

Ngoài Mưa đỏ, một bộ phim điện ảnh khác của Điện ảnh Quân đội cũng được trình chiếu, đó là Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cùng các đại biểu tham dự buổi chiếu phim Mưa đỏ tại Côn Đảo. Ảnh: LH

Đây là hai tác phẩm điện ảnh lớn của năm 2025 thời gian qua đã tạo nên hiệu quả tuyên truyền rất mạnh mẽ, được sự quan tâm lớn của công chúng. Với đề tài khai thác lịch sử chiến tranh, tri ân những hi sinh to lớn của các thế hệ đi trước để có độc lập, hoà bình, việc trình chiếu hai bộ phim này tại đặc khu Côn Đảo, địa danh đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, có ý nghĩa quan trọng.

Trong ngày 15-11, phim Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sẽ được chiếu phục vụ công chúng tại Đặc khu Côn Đảo với 2 suất chiếu gồm suất 15 giờ và 19 giờ.

Đặc biệt hoạt động chiếu phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối có sự tham dự, giao lưu của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với nhân dân Đặc khu Côn Đảo.

Trong suất chiếu bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối vào ngày 15-11, khán giả sẽ được giao lưu với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Thông qua hoạt động chiếu phim lần này, Sở VH-TT mong muốn đẩy mạnh việc quảng bá các tác phẩm điện ảnh đến nhiều địa phương trên địa bàn Thành phố, thúc đẩy sự quan tâm, tình yêu điện ảnh của nhân dân.

Đồng thời tìm kiếm những cơ hội hợp tác phát triển giữa các cơ quan, tổ chức nhằm góp phần đưa điện ảnh TP.HCM ngày càng lan toả thực chất, sâu sắc hơn, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố điện ảnh của UNESCO” mà TP.HCM vinh dự được công nhận.