Người đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh của Công ty C.P bị kỷ luật 03/07/2025 12:13

Sáng 3-7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức họp báo thường kỳ.

Tại họp báo, ông Phạm Kim Đăng, Cục phó Chăn nuôi và Thú y, cho biết Sở NN&MT Hậu Giang (nay là Sở NN&MT Cần Thơ) đã kỷ luật cảnh cáo, chuyển nhiệm vụ người đóng dấu kiểm dịch sai lên thân heo tại cơ sở giết mổ gia súc Dững Nga, nơi gia công cho Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam.

Sở NN&MT Hậu Giang đánh giá, viên chức này lần đầu vi phạm, không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hình ảnh heo bệnh của Công ty C.P bị đóng dấu kiểm dịch sai

Cùng đó, Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp cũng kiểm điểm trách nhiệm ban lãnh đạo liên quan. “Ngày hôm qua, chúng tôi đã nhận được văn bản của địa phương báo cáo về việc xử lý này”, ông Đăng cho hay.

Ông Phạm Kim Đăng, Cục phó Chăn nuôi và Thú y trả lời tại họp báo. Ảnh: AH

Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với quản lý thị trường, xây dựng cơ chế phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, rà soát hệ thống kiểm dịch viên liên quan đến cơ sở giết mổ.

Trước đó, ngày 29-6, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Sóc Trăng cũ) đã thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tố giác tội phạm của ông L.Q.N. Kết quả là cơ quan công an không khởi tố vụ án hình sự do không có dấu hiệu tội phạm.