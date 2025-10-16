Người hành hung tài xế xe tải sau va chạm giao thông bị bắt 16/10/2025 10:45

Ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguyễn Thế Anh (thứ ba từ phải sang) bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: C.N

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 45 ngày 5-10, ông NHLS (35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ phường Buôn Hồ đi phường Buôn Ma Thuột.

Trong khi lưu thông, xe của ông S va chạm với ô tô bán tải 86C-183.31 do Huỳnh Tấn Nhân điều khiển.

Cho rằng tài xế xe tải chạy tạt đầu xe mình, Huỳnh Tấn Nhân xuống xe, lấy tay đập vào thùng xe tải, yêu cầu dừng lại. Một số người khác ngồi trên ô tô bán tải đi qua bên hông ghế phụ để kéo tài xế xe tải xuống nhưng không được.

Riêng Nguyễn Thế Anh, người đi trên ô tô 86C-183.31, qua phía ghế tài xế xe tải, giật, đập điện thoại của ông S. Tiếp đó, Nguyễn Thế Anh tát, đấm nhiều cái vào vùng mặt, đầu ông S.

Như PLO đã thông tin, ngày 5-10, trên quốc lộ 14, đoạn qua phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ va quẹt giữa ô tô bán tải và xe tải.

Sau va chạm, một người đi trên ô tô bán tải lao xuống ném vỡ điện thoại của tài xế xe tải, rồi hành hung tài xế này. Vụ việc được người dân quay lại video, đăng trên mạng xã hội.