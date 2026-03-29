Người Việt sẽ thích chiếc ô tô không tốn xăng này có giá rẻ ngang xe máy 29/03/2026 10:01

Mẫu ô tô điện mini bán chạy nhất thế giới Wuling Hongguang Mini EV 2026 vừa chính thức ra mắt phiên bản thế hệ thứ 5 tại thị trường Trung Quốc vào cuối tháng 3-2026 và đang rục rịch tiến quân vào các thị trường Đông Nam Á.

Chiếc Wuling Hongguang Mini EV 2026 có thiết kế retro hiện đại với đèn pha và đèn hậu được tạo hình tròn trịa, lấy cảm hứng từ dòng Macaron, mang lại vẻ ngoài thời trang và cao cấp hơn.

Chiều dài xe được kéo giãn lên khoảng 3.256 - 3.268 mm, giúp không gian để chân hàng ghế sau và khoang hành lý lên tới 745 lít khi gập ghế.

Lần đầu tiên dòng Wuling có thêm tùy chọn 5 cửa, bên cạnh bản 3 cửa truyền thống, giúp việc lên xuống xe của gia đình trở nên thuận tiện hơn hẳn.

Pin LFP mới cho phép xe đi được từ 205 km đến 301 km. Đặc biệt, tính năng sạc nhanh DC giúp sạc từ 30% lên 80% chỉ trong 35 phút.

Tại thị trường Trung Quốc, chiếc ô tô Wuling Hongguang Mini EV 2026 có giá bán 6.200 USD, tương đương 157 triệu đồng.

Về cấu trúc thân xe và khung gầm, mẫu xe này sử dụng thiết kế khung dạng lồng hình vòng với 60% thép cường độ cao và các khu vực trọng yếu được gia cố bằng vật liệu chịu lực 1500 MPa.

Các trang bị an toàn đi kèm bao gồm túi khí kép phía trước và hệ thống kiểm soát ổn định thân xe điện tử. Hệ thống treo của xe được thiết lập với phía trước là kiểu độc lập MacPherson và phía sau là dạng không độc lập liên kết ba điểm, kết hợp cùng phanh đĩa cho cả hai trục bánh xe.

Dòng Hongguang Mini EV vẫn duy trì được vị thế ổn định trong bảng xếp hạng phân khúc xe điện cỡ nhỏ tại Trung Quốc bất chấp những biến động của thị trường xe điện hatchback vào đầu năm 2026.