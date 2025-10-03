Người vợ hốt hoảng khi phát hiện chồng và con trai tử vong dưới giếng 03/10/2025 12:29

Ngày 3-10, tin từ UBND xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã cử đại diện đến thăm hỏi, chia buồn về trường hợp hai cha con bị tử vong dưới giếng nước.

Giếng nước từng khiến hai người tử vong tại Đức Linh, Bình Thuận (nay là Lâm Đồng).

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2-10, bà ĐTQ từ nhà vào chòi rẫy ở xã Nâm Nung nhưng không thấy chồng con đâu nên đi tìm và tá hỏa phát hiện hai cha con đang nằm bất động dưới giếng sau chòi rẫy.

Bà Q tri hô nhờ mọi người gần đó đến hỗ trợ. Tuy nhiên, khi mọi người đưa được hai cha con lên khỏi giếng thì họ đã tử vong.

Được biết, giếng nước trên sâu khoảng 10m gia đình dùng để tưới cây trong rẫy. Có nhiều khả năng hai cha con ông TVL (55 tuổi) và con trai là TVQ (24 tuổi) xuống giếng sửa máy bơm nước thì ngạt khí tử vong.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường; trưng cầu giám định pháp y hai tử thi để làm rõ.