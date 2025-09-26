Nguy hiểm khôn lường khi tin vào thuốc chống đột quỵ 26/09/2025 19:02

(PLO)- Việc tự ý sử dụng các loại thuốc chống đột quỵ không chỉ bỏ lỡ thời gian vàng mà còn khiến bệnh nhân đối diện với nhiều nguy cơ.

Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều chia sẻ về việc dùng An Cung Ngưu Hoàng và các loại thuốc tương tự để phòng ngừa đột quỵ, thậm chí có người tích trữ trong nhà vài hộp hoặc mua làm quà biếu, tặng.

Trên các nền tảng mạng xã hội, những sản phẩm này được rao bán tràn lan với lời quảng cáo hấp dẫn như thuốc chống đột quỵ, tăng cường sức khỏe, tan cục máu đông, ngừa suy giảm trí nhớ...

Các sản phẩm được rao là thuốc chống đột quỵ trên mạng xã hội.

Mất mạng vì dùng thuốc sai

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, khẳng định đây là thông tin hoàn toàn không có căn cứ. Nhiều người vì tin quảng cáo đã tìm mua, thậm chí cho người thân uống thuốc này ngay khi có dấu hiệu nghi đột quỵ, trong khi đến nay chưa có nghiên cứu nào ở Việt Nam hay thế giới chứng minh An Cung hay các loại thuốc tương tự có tác dụng phòng ngừa hoặc điều trị đột quỵ.

“Chỉ có thuốc điều trị các bệnh lý nền mới giúp ngăn ngừa biến chứng thành đột quỵ như rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp hay rối loạn nhịp tim...”, BS Đoàn Dư Mạnh

Một trường hợp điển hình được ThS.BS Đoàn Dư Mạnh nhắc lại đầy tiếc nuối. Đó là một phụ nữ lớn tuổi trong lúc đang ở nhà, đột ngột xuất hiện cơn đau ngực, mệt mỏi rồi lịm dần.

Thay vì đưa đi cấp cứu ngay, gia đình lại nghĩ bà bị đột quỵ và lập tức cho uống An Cung Ngưu Hoàng, loại "thần dược" được trữ sẵn trong nhà.

Kết quả, tình trạng bà không những không cải thiện mà còn diễn tiến ngày một nặng hơn. Đến khi người thân quyết định đưa vào bệnh viện thì bà đã ngừng tim, không qua khỏi.

ThS BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam.

Theo BS Mạnh, trường hợp trên không phải là cá biệt. Chỉ vì thiếu hiểu biết và tin vào những lời quảng cáo phóng đại, nhiều người đã bỏ lỡ thời gian vàng quý giá.

“Với bệnh nhân đột quỵ, thời gian là yếu tố quyết định sống còn. Việc cần làm ngay là gọi cấp cứu và tiến hành sơ cứu. Nhưng trong thực tế, nhiều người lại mải lo cho bệnh nhân uống thuốc, chữa mẹo... bỏ lỡ cơ hội can thiệp kịp thời”, BS Mạnh chia sẻ.

Ngoài việc trì hoãn điều trị, sử dụng An Cung Ngưu Hoàng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Loại thuốc này thường được giới thiệu có tác dụng làm tan cục máu đông, thông mạch. Tuy nhiên, không phải đột quỵ nào cũng do tắc mạch máu. Một dạng thường gặp khác là đột quỵ xuất huyết não – khi mạch máu bị vỡ. Trong tình huống này, uống An Cung Ngưu Hoàng khiến máu khó đông, tình trạng trầm trọng hơn.

BS Mạnh cũng lưu ý đến vấn đề liều lượng thuốc. Người 80kg và người 40kg không thể dùng chung một liều, nếu uống quá nhiều có thể khiến sau khi tiêu sợi huyết, bệnh nhân lại bị chảy máu não. Khi đó, tình trạng có thể chuyển từ đột quỵ nhồi máu sang xuất huyết não, cực kỳ nguy hiểm.

“Sự hiểu lầm về cơ chế đột quỵ khiến nhiều người tự đặt mình và người thân vào tình thế rủi ro khi tin theo những quảng cáo thiếu cơ sở về An Cung Ngưu Hoàng”, BS Mạnh cảnh báo.

Phòng bệnh từ lối sống

Cũng theo BS Mạnh, đột quỵ có thể gặp ở bất kỳ ai và độ tuổi nào.

Đột quỵ được chia làm 3 nhóm chính: Đột quỵ nhồi máu não hay còn gọi là đột quỵ thiếu máu não. Đây là trường hợp thường gặp nhất. Tiếp đó là đột quỵ chảy máu dưới nhện và đột quỵ chảy máu não do mạch máu não vỡ ra, chảy máu trong não.

Để phòng ngừa đột quỵ và bảo vệ sức khỏe tim mạch – não bộ, điều quan trọng đầu tiên là mỗi người cần duy trì lối sống lành mạnh: Kiểm soát cân nặng, vận động thường xuyên, tránh ngồi lâu một chỗ, không rượu bia, thuốc lá, không thức khuya, hạn chế căng thẳng và duy trì thói quen thể thao đều đặn. Đồng thời, cần kiểm soát các yếu tố nguy cơ như huyết áp, đường huyết, mỡ máu… nếu có.

BS Mạnh cũng nhấn mạnh, khám sức khỏe định kỳ rất cần thiết để phát hiện sớm những nguy cơ tiềm ẩn như xơ vữa động mạch, phình mạch, hẹp mạch vành, hở van tim hay dị dạng mạch máu... từ đó có hướng dự phòng hoặc can thiệp kịp thời.

Cuối cùng, thuốc chỉ nên sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa tim mạch, đột quỵ hoặc thần kinh. Tuyệt đối không tự ý mua trên mạng, nghe theo kinh nghiệm, truyền miệng...