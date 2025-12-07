Nguyên 'Đại sứ sinh viên' thành kẻ trộm túi xách của hoa hậu Mexico ở Đà Lạt 07/12/2025 11:17

(PLO)- Tài sản bị trộm đã được thu hồi trả lại cho hoa hậu Mexico, nhưng điều khiến dư luận tiếc nuối là nhân thân của thủ phạm.

Chiều 6-12, Công an phường Xuân Hương, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thái được cho là kẻ đã lấy trộm chiếc túi xách của Hoa hậu Mexico ngay tại Quảng trường Lâm Viên vào rạng sáng cùng ngày, trong lúc cô này đang tham dự một sự kiện văn hóa.

Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan công an.

Theo trình báo của nạn nhân, chiếc túi xách bị mất chứa nhiều tài sản giá trị, bao gồm thẻ tín dụng, máy ảnh, cùng với khoảng 40 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng cá nhân khác.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an đã nhanh chóng truy xét, thu hồi được toàn bộ tang vật và kịp thời trao trả lại cho nạn nhân.

Hoa hậu Mexico, người đang có mặt tại Đà Lạt đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với lực lượng Công an Việt Nam vì sự hỗ trợ nhanh chóng và trách nhiệm, giúp cô cảm thấy an toàn và an tâm khi làm việc tại đây.

Điều khiến dư luận và những người quen biết không khỏi sốc nặng khi biết thủ phạm là Nguyễn Lâm Thái, cựu sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, một gương mặt trẻ đa năng đã từng tạo dựng được hình ảnh đẹp đẽ trong giới nghệ thuật và truyền thông.

Công an Lâm Đồng trao trả túi xách cho hoa hậu Mexico.

Nguyễn Lâm Thái được biết đến là một đạo diễn, nhà sản xuất, quản lý nghệ sĩ tài năng, thậm chí còn là một người truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Năm 2022, Thái vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng danh hiệu “Đại sứ Sinh viên Việt Nam toàn cầu”.

Hình ảnh của Nguyễn Lâm Thái gắn liền với các hoạt động thiện nguyện thầm lặng và nhân văn từ tổ chức sân chơi giáo dục cho trẻ em vùng khó khăn đến đồng hành cùng các Hoa hậu, Á hậu trong các dự án văn hóa – xã hội…

Hành vi trộm cắp này không chỉ làm mất đi danh dự, niềm tin của những người đã kỳ vọng vào Thái, mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh thân thiện, hiếu khách của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, đặc biệt là Hoa hậu Mexico.

Nguyễn Lâm Thái từng là gương mặt truyền cảm hứng.

Dù một người chỉ được xem là có tội khi có phán quyết của tòa án, nhưng thật đau xót cho một thanh niên từng là niềm tự hào của giới trẻ đã đánh đổi tất cả chỉ vì lòng tham nhất thời.