Nhà sáng lập Ecopark ủng hộ 15 tỉ đồng giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai 10/10/2025 17:25

(PLO)- Nhà sáng lập Ecopark ủng hộ 15 tỉ đồng, chung tay cộng đồng giúp đỡ người dân sớm khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 và số 11 gây ra.

Chiều 9-10, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhà sáng lập Ecopark (thông qua Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB) đã trao tặng 15 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhằm chung tay cùng cộng đồng giúp người dân sớm khắc phục thiệt hại do bão số 10 và bão số 11 gây ra.

Bà Hà Thị Nga - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Nhà sáng lập Ecopark.

Theo đó, 5 tỉ đồng sẽ được chuyển đến người dân tỉnh Nghệ An, 5 tỉ đồng hỗ trợ bà con tỉnh Bắc Ninh; số tiền còn lại sẽ được gửi đến các địa phương khác chịu ảnh hưởng của bão, lũ.

Tại buổi tiếp nhận, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gửi lời cảm ơn tới nhà sáng lập Ecopark vì tinh thần đồng hành, sẻ chia với cộng đồng trong thời điểm khó khăn. Bà cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ sớm phân bổ số tiền ủng hộ này đến đúng các địa phương và người dân chịu thiệt hại nặng nề.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết, doanh nghiệp mong muốn sẻ chia khó khăn với người dân vùng thiên tai bằng cách huy động mọi nguồn lực, góp phần cứu trợ và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

“Chúng tôi tin rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cùng tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng và ý chí vươn lên mạnh mẽ của người dân, bà con vùng bão lũ sẽ sớm ổn định cuộc sống. Ecopark cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong công cuộc phát triển kinh tế và an sinh xã hội”, đại diện nhà sáng lập Ecopark chia sẻ.

Trước đó, ngày 25-7, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện nhà sáng lập Ecopark cũng đã trao 1 tỉ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (bão Wipha).

Năm 2024, doanh nghiệp này đã ủng hộ 20 tỉ đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm hỗ trợ đồng bào miền Bắc vượt qua thiệt hại do siêu bão Yagi và các đợt bão lũ sau đó. Khoản hỗ trợ bao gồm cả hàng hóa cứu trợ và các chương trình an sinh xã hội thiết thực.

Trải qua hơn 22 năm hình thành và phát triển, nhà sáng lập Ecopark ghi dấu trên thị trường với các dự án bất động sản xanh, hướng đến phát triển bền vững, cùng mạng lưới cư dân và đối tác đề cao trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.