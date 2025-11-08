Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, tác giả 'Con đường đến trường', đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175 08/11/2025 21:04

(PLO)- Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, tác giả của ca khúc "Con đường đến trường" đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện của Bệnh viện Quân y 175.

Theo nguồn tin từ Bệnh viện Quân y 175 thông tin với PLO, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng trong đó có ca khúc "Con đường đến trường" gắn liền với nhiều thế hệ học sinh đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.

Theo đó, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương được chẩn đoán viêm phổi, tổn thương đa cơ quan, viêm cơ thắt lưng chậu diện rộng, nhồi máu não…

Theo thông tin từ gia đình, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương được gia đình đưa vào Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) điều trị từ ngày 20-6.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương đã có nhiều đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc dành cho thanh thiếu niên và nhạc phong trào. Ảnh: FBNV

Trước đó, MC Quỳnh Hoa, Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, người thân thiết với nhạc sĩ Phạm Đăng Khương vừa vào Bệnh viện Quân y 175 thăm nhạc sĩ ngày 7-11.

Viết trên trang cá nhân, MC Quỳnh Hoa bày tỏ: "Ngày xưa anh khỏe, năng động, tìm tòi, học hỏi liên tục, sáng tác nhạc, quay phim, viết sách, vẽ tranh… giờ phải nằm một chỗ".

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương sinh ngày 13-5-1957 tại Quảng Ngãi, là một người có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc từ nhỏ, mặc dù gia đình không ai theo nghề nhạc.

Sau khi học khoa Toán tại Đại học Sư phạm TP.HCM, ông chuyển sang Nhạc viện TP.HCM và tốt nghiệp với tổ khúc "Bài ca chàng Đam San."

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương đã có nhiều đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc dành cho thanh thiếu niên và nhạc phong trào.

Một số ca khúc nổi tiếng của ông như Như cơn gió vô tình, Khung trời mơ ước, Con đường đến trường, Gặp mùa xuân qua đây đã được giới trẻ yêu thích và phổ biến rộng rãi.

Ca khúc "Con đường đến trường" do Ngọc Linh và Lê Minh thể hiện. Nguồn: Mây Saigon Official

Ông đã nhận nhiều giải thưởng âm nhạc, trong đó có giải thưởng từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam và báo Tuổi Trẻ.

Ông cũng tham gia biên tập các đêm nhạc của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng và thực hiện nhiều chương trình âm nhạc không bán vé được thu hình, ghi âm.

Ngoài sáng tác âm nhạc, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương tiếp tục hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực như nhà báo và tác giả sách ảnh, với các tác phẩm như "Lang thang miền thùy dương" và "Chuyện trời ơi đất hỡi”.

Ông vẫn tiếp tục sáng tác và cống hiến cho nghệ thuật, luôn mang trong lòng tình yêu quê hương Quảng Ngãi qua các ca khúc Nghĩa Hành quê ta đó, Tiếng hát từ quê hương Nghĩa Minh, Về với sông Trà, Về đây Quảng Ngãi (thơ Vũ Duyên), Thương dòng Trà Giang (thơ Khưu Trí Dư).

Năm 2023, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương đã có buổi triển lãm, giới thiệu 100 bức chân dung của những người nổi tiếng vẽ từ ảnh Cho đời thêm vui, gồm các nhạc sĩ Thế Bảo, Trương Tuyết Mai, Phan Long, Võ Công Anh, Lê Minh; nhà báo: Ngọc Toàn, Huỳnh Dũng Nhân, Giản Thanh Sơn, Cẩm Lệ, Vương Quang Vĩnh; nhà thơ: Trương Nam Hương, Hồ Thi Ca, Ydương Dương; đạo diễn: Phạm Phú Túc, Xuân Phước, Hữu Luân; nghệ sĩ nhiếp ảnh: Đoàn Hoài Trung, Lê Hồng Linh, Hồng Nga; MC Kiều Hải Chuyên; ca sĩ Ngọc Ánh… thu hút rất đông người xem.

Năm 2024, trước khi ngã bệnh nặng, ông tổ chức buổi ra mắt tập nhạc "Hồng Bàng đất mẹ Văn Lang" tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM.

Dự án gồm 50 ca khúc nhạc sử, viết về lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến phong trào Duy Tân, được thể hiện bởi nhiều ca sĩ trẻ như Nhã Trúc, Kim Duyên, Hạnh Nguyên, Trọng Thưởng…