Nhiều trường đại học từ chối nhận hoa, quà dịp 20-11 16/11/2025 08:13

Những ngày qua, trong không khí cả nước hướng tới 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với nhiều hoạt động tri ân thầy cô, thế nhưng, nhiều trường đại học đồng loạt phát đi lời kêu gọi đặc biệt: không nhận hoa, quà chúc mừng. Thay vào đó, các trường mong muốn chuyển thành những đóng góp thiết thực để hỗ trợ đồng bào đang oằn mình gánh chịu thiệt hại do bão lũ vừa qua.

Đơn cử là Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Trong thư ngỏ trường đăng tải ghi rõ: Trong không khí hân hoan của ngày tri ân, chúng ta lại không khỏi chạnh lòng khi hướng về đồng bào ruột thịt đang phải oằn mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ lụt và hàng ngàn gia đình mất nhà cửa, tài sản, cuộc sống rơi vào cảnh vô cùng khó khăn.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, và đặc biệt là sứ mệnh “Y đức - Cứu người”, trường thông báo sẽ không nhận hoa, quà chúc mừng trong dịp lễ kỷ niệm này. Thay vào đó, nhà trường mong được chuyển thành những đóng góp tài chính, trực tiếp ủng hộ cho đồng bào, giúp người dân phần nào được động viên, an ủi và sớm trở lại cuộc sống, làm việc.

Nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước bày tỏ mong muốn chuyển kinh phí tặng hoa, quà thành những khoản hỗ trợ thiết thực cho đồng bào vùng lũ,học sinh khó khăn

Còn với Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thông điệp tri ân dịp 20-11 năm nay cũng được gắn với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Nhà trường cho biết mong muốn tiếp tục lan tỏa giá trị “Nhân văn – Sáng tạo – Phục vụ cộng đồng”, nên xin phép không nhận hoa chúc mừng, thay vào đó kêu gọi các đơn vị, cựu người học và sinh viên chuyển phần kinh phí dành cho hoa, quà thành những đóng góp thiết thực.

Những đóng góp này sẽ được sử dụng để triển khai các công trình hướng tới học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn như: “Nhà khăn quàng đỏ” – không gian học tập, sinh hoạt cho học sinh nghèo; bể bơi di động cho học sinh tiểu học nhằm rèn luyện thể chất và kỹ năng phòng chống đuối nước; cùng chương trình hỗ trợ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ, nơi đặt phân hiệu của trường.

Cùng chung tinh thần ấy, Trường ĐH Sài Gòn cũng vừa phát đi thư ngỏ nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, bày tỏ tri ân đến các thầy cô và gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành cùng nhà trường trong thời gian qua. Tuy nhiên, trước những mất mát, thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra tại nhiều tỉnh miền Bắc, miền Trung, nhà trường cho rằng đây là thời điểm cần sự sẻ chia thiết thực hơn bao giờ hết.

Vì vậy, Trường ĐH Sài Gòn xin phép không nhận hoa chúc mừng, thay vào đó kêu gọi chuyển những tình cảm trân quý ấy thành các khoản đóng góp hỗ trợ đồng bào vùng ảnh hưởng bão lũ và những gia đình chịu cảnh khó khăn, tổn thất. Nhà trường cho biết mỗi đóng góp sẽ trở thành nguồn động viên giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, quay lại lao động và sinh hoạt thường nhật.

Không chỉ những trường trên, nhiều cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục khác trên cả nước cũng đã sớm phát đi những thông báo, thư ngỏ về việc không nhận hoa hay quà chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo năm nay. Đồng thời, các đơn vị đều mong muốn chuyển thành những hỗ trợ thiết thực nhất để giúp đỡ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bão, lũ vừa qua.

Cụ thể như Sở GD&ĐT TP.HCM, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), Trường ĐH Nông lâm (ĐH Huế), Trường ĐH Trưng Vương, Trường ĐH Thái Bình Dương, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai…