'Chia sẻ cùng thầy cô 2025' tuyên dương 80 thầy, cô giáo 14/11/2025 22:34

(PLO)- Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025 đã tuyên dương 80 thầy cô giáo và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Tối 14-11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương 80 thầy cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2025.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam bày tỏ: "Ở bất cứ nơi đâu – từ những giảng đường hiện đại giữa thành phố đến những lớp học đơn sơ nơi biên giới, hải đảo – hình ảnh người thầy, người cô vẫn luôn sáng lên bằng tình yêu nghề, lòng nhân ái và khát vọng gieo mầm tri thức cho thế hệ trẻ.

Sự tận tụy, hy sinh thầm lặng của các thầy cô đã làm nên chất lượng của giáo dục, bồi đắp tri thức, nhân cách và khát vọng vươn lên cho học trò, qua đó tạo dựng nguồn lực con người – động lực quyết định đối với sự phát triển bền vững của đất nước".

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô đã bước sang năm thứ 11 và trở thành hoạt động có dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng khi tôn vinh 656 giáo viên từ vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; giáo viên "cắm bản", giáo viên quân hàm xanh, giáo viên dạy học sinh khuyết tật, giáo viên dân tộc thiểu số và những nhà giáo có nhiều sáng kiến đổi mới, đạt thành tích cao trong giảng dạy…

Những thầy cô được lựa chọn đều là những người bền bỉ vượt khó, gắn bó với sự nghiệp gieo chữ và được chính quyền, phụ huynh, học sinh tin yêu.

Năm nay, chương trình có nhiều điểm mới, đặc biệt là mở rộng quy mô xét chọn đến 248 xã, phường, thị trấn biên giới của 22 tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền hai cấp.

Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025 tuyên dương 80 thầy cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng. Ảnh: ĐĂNG HẢI.

80 thầy cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang trực tiếp giảng dạy đã được lựa chọn vinh danh.

Trong số các thầy cô được tuyên dương năm nay có 36 thầy cô là người dân tộc thiểu số, đại diện cho 18 dân tộc anh em như Thái, Mường, Mông, La Chí, Bố Y, Cơ Tu, Jrai, Hà Nhì…

Mỗi giáo viên được tuyên dương sẽ nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13-11, Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ chức buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu tham gia chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2025.

Tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của các thầy cô ở khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là tại vùng sâu vùng xa.