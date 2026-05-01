Nhiều trường hợp đỗ khóa học vẫn trượt sát hạch, yêu cầu siết chất lượng đào tạo 01/05/2026 17:37

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành và các cơ sở đào tạo lái xe tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua các đơn vị đã triển khai nhiều quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu học lái xe của người dân. Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy có tình trạng một số học viên đạt yêu cầu khi kiểm tra kết thúc khóa học, được cấp giấy xác nhận hoàn thành đào tạo nhưng khi tham dự sát hạch thì tỷ lệ đạt chưa cao.

Trước thực tế này, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ sở đào tạo phải tổ chức đánh giá, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan nếu phát hiện học viên có kết quả kiểm tra đạt nhưng thi sát hạch lại quá thấp.

Học viên đang thực hiện học lái xe trên cabin. Ảnh: V.LONG

Các cơ sở đào tạo cũng phải xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống thiết bị và phần mềm định danh, xác thực điện tử. Hệ thống này phải kết nối với các nền tảng số quốc gia, bảo đảm quản lý học viên từ khi đăng ký học đến khi đăng ký sát hạch. Thời hạn hoàn thành trước ngày 1-1-2027.

Thêm vào đó, các cơ sở phải xây dựng và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo chi tiết. Việc đào tạo phải bảo đảm đủ thời gian, nội dung, tình huống và tuyến đường tập lái. Nội dung giảng dạy cần phù hợp yêu cầu mới trong sát hạch lái xe và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu quản lý chặt thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành (DAT) trên xe tập lái. Thiết bị phải được lắp trên các xe đã đăng ký với Sở Xây dựng và kết nối với hệ thống giám sát. Việc phân công giáo viên, xe tập lái phải đúng với danh sách đã đăng ký.

Đối với các Sở Xây dựng, Bộ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe. Cần rà soát chất lượng học viên được cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, nhất là các trường hợp có kết quả sát hạch thấp.

Các Sở phải tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động đào tạo trên đường. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm như lắp thiết bị DAT không đúng quy định hoặc bố trí giáo viên, xe tập lái không đúng đăng ký.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ phối hợp với các Sở kiểm tra các cơ sở có nhiều học viên đỗ kiểm tra nhưng trượt sát hạch. Đồng thời rà soát các vi phạm liên quan đến dữ liệu quản lý DAT.

Ngoài ra, Cục Đường bộ sẽ tiếp nhận dữ liệu về các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp. Các tình huống này sẽ được bổ sung vào chương trình đào tạo, giúp học viên nâng cao kỹ năng xử lý khi tham gia giao thông.