Nhóm thiếu niên ở Đồng Tháp gây 11 vụ trộm cắp, cướp giật 30/10/2025 10:24

(PLO)- Công an xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp làm rõ nhóm 6 thiếu niên gây 11 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản và cảnh báo việc thiếu quan tâm, giáo dục của gia đình đối với con em.

Thời gian gần đây, tình trạng thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có chiều hướng gia tăng, gây lo lắng trong cộng đồng. Mới đây, Công an xã Hiệp Đức đã phát hiện, làm rõ nhóm 6 thiếu niên thực hiện nhiều vi trộm cắp và cướp giật tài sản.

Liên tiếp gây án trong nhiều tháng

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7 đến tháng 10-2025, nhóm 5 thiếu niên tuổi từ 11 đến 15, cùng ngụ tại xã Hiệp Đức, đã thực hiện 10 vụ trộm cắp và một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn xã Hiệp Đức, xã Phú An và xã Bình Phú.

Thủ đoạn của nhóm là lợi dụng đêm tối hoặc lúc người dân vắng nhà để đột nhập trộm cắp tài sản tại các tiệm tạp hóa, nhà dân, vườn cây, cơ sở thờ tự. Các em đột nhập lấy đi bất cứ thứ gì có giá trị từ tiền công đức, xe máy, xe đạp điện, máy bơm nước, máy khoan, nước hoa, trái cây... với tổng giá trị thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Đặc biệt, một em trong nhóm là NMK (11 tuổi) đã điều khiển xe đạp điện giật túi xách của một nữ công nhân khi người này đang đi bộ, bên trong có giấy tờ tùy thân và gần 600.000 đồng. Số tiền này sau đó được em dùng để tiêu xài và nạp game online.

Công an làm việc với nhóm thiếu niên gây ra 11 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản. Ảnh: CACC

Khoảng trống trong quản lý, giáo dục con em

Qua làm việc, cơ quan Công an xác định các em đều có hoàn cảnh tương đồng: bỏ học sớm, cha mẹ đi làm xa hoặc bận rộn mưu sinh, ít thời gian quản lý, dạy dỗ. Một số em sống cùng ông bà hoặc người thân, thiếu sự quan tâm, định hướng.

Nhiều phụ huynh khi được mời làm việc tỏ ra bất ngờ, cho biết không biết con mình thường xuyên đi đâu, làm gì, chỉ nghĩ rằng con ra ngoài chơi với bạn.

Theo Công an xã Hiệp Đức, tình trạng thiếu niên vi phạm pháp luật đang là vấn đề đáng quan tâm. Công tác phòng ngừa thiếu niên vi phạm pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của ngành Công an hay nhà trường, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đặc biệt là gia đình. Ngành Công an khuyến cáo các gia đình cần thường xuyên nắm bắt tâm lý, sinh hoạt và các mối quan hệ của con em, kịp thời phát hiện biểu hiện bất thường để phối hợp với chính quyền, nhà trường và lực lượng Công an giáo dục, ngăn chặn.

Bên cạnh đó, Công an địa phương tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của thiếu niên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp các em nhận thức rõ hậu quả của hành vi vi phạm, hướng các em đến lối sống lành mạnh, tuân thủ pháp luật.

Vụ việc nhóm thiếu niên gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn xã Hiệp Đức là bài học cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh trong việc quan tâm, quản lý, giáo dục con em, góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.