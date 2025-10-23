Khoảng 1/4 thanh thiếu niên có thể mang vi khuẩn não mô cầu mà không có triệu chứng 23/10/2025 08:46

(PLO)- Trước thềm Ngày Viêm màng não thế giới (tháng 10 hằng năm), Hội Y học Dự phòng Việt Nam phối hợp cùng GSK Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học nhằm cập nhật tình hình dịch tễ và thúc đẩy chiến lược dự phòng chủ động bệnh do não mô cầu.

Thông điệp năm nay “Now is the Time for Action” (Hành động ngay bây giờ) kêu gọi tăng cường hợp tác toàn cầu nhằm loại bỏ bệnh viêm màng não – trong đó có viêm màng não do não mô cầu – vào năm 2030.

PGS.TS.BS. Cao Hữu Nghĩa, Trưởng Bộ môn Khoa học Y sinh – Viện Pasteur TP.HCM, cho biết: “Trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt dưới 6 tháng, và thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi là hai nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Trong đó, khoảng 25–32% thanh thiếu niên có thể mang vi khuẩn não mô cầu mà không có triệu chứng, vừa là nguồn lây truyền vừa có nguy cơ mắc bệnh, nên cần được ưu tiên phòng ngừa”.

Tại Việt Nam, bệnh não mô cầu lưu hành ở nhiều địa phương, thường gặp vào mùa đông – xuân, nhất là ở nơi đông người như trường học, ký túc xá, nhà trẻ, doanh trại quân đội hoặc nhóm có nguy cơ cao như người hút thuốc lá, thường đến vũ trường.

PGS.TS.BS. Trần Đắc Phu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động chủng ngừa não mô cầu.

PGS.TS.BS. Trần Đắc Phu, Phó Chủ tịch Hội Y học Dự phòng Việt Nam, cho biết hơn 90% ca bệnh xâm lấn tại Việt Nam do nhóm huyết thanh B (MenB) gây ra. Ông khuyến cáo tiêm vắc xin phòng bệnh cho mọi lứa tuổi, đặc biệt nhóm thanh thiếu niên, là biện pháp dự phòng cần thiết và hiệu quả nhất hiện nay.