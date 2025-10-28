3 thiếu niên trèo rào vào cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ném đá ô tô 28/10/2025 19:33

(PLO)-Công an ở Khánh Hòa kịp thời ngăn chặn ba thiếu niên trèo rào vào cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ném đá các ô tô đang lưu thông.

Ngày 28-10, Công an xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa thông tin đơn vị này vừa ngăn chặn ba thiếu niên ném đá vào các ô tô đang lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 27-10, trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua xã Công Hải, lực lượng công an phát hiện ba thiếu niên từ 10 đến 15 tuổi đi vào lòng đường, vẫy tay chặn xe, ném đá các ô tô. Nhiều tài xế phải bấm còi, giảm tốc độ để tránh va chạm.

Hình ảnh 3 trẻ em ném đá trên cao tốc Bắc - Nam camera ghi lại

Qua xác minh, ba thiếu niên trên ở thôn Ma Trai, xã Công Hải và đã nghỉ học. Làm việc với cơ quan công an, các thiếu niên khai vào cao tốc chặn xe, ném đá “cho vui”.

Công an xã Công Hải đã mời đại diện gia đình ba thiếu niên trên đến làm việc, phối hợp giáo dục, quản lý. Lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích rõ hành vi vào đường cao tốc, chặn xe, ném đá là vi phạm pháp luật, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người khác và bản thân.

Cán bộ Công an xã Công Hải phân tích, khuyên bảo ba thiếu niên về hành vi nguy hiểm ném đá các phương tiện trên cao tốc

Các thiếu niên nhận thức được sai phạm, cam kết không tái phạm. Người thân các thiếu niên cảm ơn Công an xã Công Hải đã kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm; cam kết phối hợp quản lý, giáo dục con cái.