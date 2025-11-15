Ninh Bình: Chủ thầu xây dựng trả lương cho hàng chục lao động bằng ma túy 15/11/2025 10:52

(PLO)- Để giữ chân nhóm lao động nghiện ma túy, một chủ thầu ở Ninh Bình đã mua ma túy, chia thành gói 100.000 đồng và phát cho công nhân 3 lần mỗi ngày.

Sáng 15-11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy do có thành tích đột xuất trong đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh từ Điện Biên về Ninh Bình.

Tại buổi lễ, Thượng tá Hoàng Đức Nên, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Ninh Bình, thông tin về kết quả đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình thời gian qua.

Thượng tá Hoàng Đức Nên, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Ninh Bình thông tin về vụ án.

Trước đó, Nguyễn Quang Tiến (42 tuổi), ngụ xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên và Khúc Thị Kim Huê (44 tuổi), ngụ xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, nhận được công trình làm cốp pha cho các nhà thầu tại một công trường ở Hà Nam.

Tiến và Huê thuê 15-20 lao động đến từ các tỉnh Tây Bắc. Đáng chú ý, đa số người thuê về đều nghiện ma túy và được cho ăn, ở, sinh hoạt tập trung tại phòng trọ do Tiến thuê ở phường Hà Nam.

Để giữ chân người lao động, Tiến và Huê đã nhiều lần móc nối, tìm mua ma túy từ những đối tượng ở Điện Biên về, sau đó chia thành các gói nhỏ tương ứng số tiền 100.000 đồng.

Căn cứ theo ngày công của từng lao động và nhu cầu sử dụng ma túy, các đối tượng phát (bán) cho mỗi người 1 gói vào 3 buổi sáng, trưa và tối mỗi ngày.

Theo đó, mọi đồ dùng sinh hoạt cá nhân và công cụ sử dụng ma túy của người nghiện được Huê trực tiếp đi mua, đồng thời lập sổ theo dõi rồi trừ vào tiền lương hàng tháng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Tiến cho người lao động sử dụng ma túy ngay tại phòng trọ và thu gom bơm kim tiêm đã qua sử dụng đốt tiêu hủy vào 19 giờ hàng ngày.

Sau thời gian mật phục, tối 18-10, tổ công tác tiến hành kiểm tra phòng trọ của Tiến, phát hiện cả hai đối tượng cùng 15 lao động đều dương tính với ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy về thành tích đột xuất trong đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Đến nay, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 9 bị can về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với 1 đối tượng và tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng thu thập tài liệu, xác minh, xử lý những đối tượng còn lại theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành tích, chiến công của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong nỗ lực khắc phục khó khăn, gian khổ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm đường dây ma túy phức tạp này.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh phát biểu tại buổi lễ trao thưởng.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ, gắn với phân công, phân cấp và kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Công an cấp xã trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.