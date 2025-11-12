Ninh Bình: Diễn biến mới vụ chủ tịch hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ 12/11/2025 11:21

(PLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã đề nghị công an xác minh, xử lý các cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc người đàn ông xuất hiện trong clip “thân mật” với nhiều phụ nữ.

Sáng 12-11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình thông tin, liên quan đến vụ việc ông Đ, Chủ tịch Hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, Ninh Bình) xuất hiện trong loạt clip “thân mật” với nhiều phụ nữ, Hội đồng nhà trường đã họp và quyết định cho ông Đ thôi việc.

Cũng theo Sở GD-ĐT Ninh Bình, sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, nhiều tài khoản đã chia sẻ thông tin cho rằng người đàn ông trong clip là “thầy giáo”, “hiệu trưởng”, tuy nhiên, Sở GD-ĐT Ninh Bình khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Theo đó, Sở GD-ĐT Ninh Bình đã có văn bản đề nghị công an tỉnh vào cuộc xác minh các cá nhân, tổ chức đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch.

Hình ảnh người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ gây bão mạng xã hội. Ảnh: Cắt ra từ clip

Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị công an làm rõ động cơ, mục đích và mức độ vi phạm để xử lý theo quy định, nhằm bảo vệ uy tín đội ngũ nhà giáo và môi trường giáo dục.

Trước đó, trong các ngày 9 và 10-11, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi “thân mật” với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc.

Các clip này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ lo ngại, yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ bản chất sự việc, đồng thời khẳng định những đoạn video không phải sản phẩm của AI mà là hình ảnh từ camera trong phòng làm việc.

Hình ảnh gây xôn xao dư luận những ngày qua trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt ra từ clip

Báo cáo gửi chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, Trường THPT Tô Hiến Thành khẳng định: “Người xuất hiện trong clip không phải hiệu trưởng, không phải cán bộ, giáo viên thuộc sự quản lý của nhà trường hay ngành giáo dục. Ông này chưa từng tham gia giảng dạy tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào.”

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.