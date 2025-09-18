Ninh Dương Story huỷ fan meeting, làm việc với cơ quan chức năng 18/09/2025 23:10

(PLO)- Cặp đôi Ninh Dương Story thông báo huỷ buổi fan meeting tại TP.HCM và cho biết đã làm việc với cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi của mình vì bị đưa tin sai sự thật.

Tối 18-9, trên fanpage của cặp đôi KOL Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) đăng tải bài viết thông báo về việc huỷ buổi fan meeting tại TP.HCM vào ngày 27-9.

Huỷ buổi fan meeting sau loạt tranh cãi

Theo bài đăng, Ninh Dương Story cho biết những ngày vừa rồi cả hai đã có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị cho sự kiện.

Xuất phát từ ý tưởng muốn mang đến một buổi gặp gỡ, giao lưu chỉn chu và hấp dẫn cho những người đồng hành, ủng hộ gần 2 năm qua, cả hai đã cùng ê-kíp ban tổ chức chuẩn bị từ nội dung, quy mô sân khấu đến các tiết mục trình diễn, quà … với mong muốn tạo nên một kỷ niệm thật ý nghĩa.

Ninh Dương Story quyết định huỷ buổi fan meeting sau loạt tranh cãi. Ảnh: FBNV



Tuy nhiên, hiện tại, Ninh Dương Story nhận thấy sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn.

Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, cả hai không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, Ninh Dương Story quyết định sẽ dừng tổ chức sự kiện.

Theo cặp đôi Ninh Dương Story, khi phải đưa ra quyết định trong sự háo hức của chính bản thân cả hai, và chứng kiến cả những sự háo hức của các bạn “Nhân viên công ty” cho sự kiện lần này, mọi thứ lại càng trở nên khó khăn.

"Chúng mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến từng bạn đã dành thời gian, công sức và cả chi phí để tham gia sự kiện.

Quyết định huỷ sự kiện là một quyết định cực kỳ khó khăn và chúng mình hiểu rõ nó gây ra thiệt thòi, thất vọng cho nhiều người. Nhưng chúng mình tin rằng, dừng lại thời điểm này là động thái quan trọng thể hiện trách nhiệm của chúng mình với xã hội" - Ninh Dương Story chia sẻ thêm.

Bên cạnh lời xin lỗi, Ninh Dương Story cũng thông báo sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí vé tham dự cho các bạn đã giao dịch trên Flip.vn

Bên cạnh đó cặp đội Ninh Dương Story sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho các dự án mà các bạn đã và đang chuẩn bị cùng BTC cho sự kiện.

Gửi tặng 1.338 bạn đã mua vé trên Flip.vn một bộ merchandise kỉ niệm gồm bộ thẻ - dây - bao đựng theo từng hạng vé, stickers, poster và vòng tay phát sáng.

Đối với những bạn từ xa đã phát sinh các chi phí vé máy bay, Ninh Dương Story không thể bù đắp trọn vẹn, nhưng sẽ mở form ghi nhận để cố gắng hỗ trợ các bạn một phần chi phí phát sinh.

"Ninh và Dương đã làm việc với TheBROS để có hướng dẫn chi tiết về việc hoàn vé, nhận quà và hỗ trợ chi phí phát sinh cho các bạn ở thông báo ngay sau đây" – cặp đôi thông tin.

Cả hai hiện đã làm việc với cơ quan chứng năng. Ảnh: FBNV

Làm việc với cơ quan chức năng

Không chỉ vậy, cặp đôi Ninh Dương Story cũng cho biết đã tham khảo ý kiến luật sư và phối hợp cùng cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng, cũng như đảm bảo mọi thông tin được minh bạch đối với các thông tin sai lệch sự thật, suy diễn áp đặt không căn cứ về các vấn đề xã hội và lòng yêu nước, thậm chí đưa tin giả mang tính điều hướng dư luận trong thời gian qua liên quan cả hai.

"Trên hết, chúng mình khẳng định mình luôn là những công dân Việt Nam thượng tôn pháp luật, yêu nước và trân trọng những giá trị tốt đẹp của xã hội.

Cảm ơn các bạn, những người đã luôn theo dõi và ủng hộ Ninh Dương Story. Ninh và Dương sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân, theo đuổi nhiều kế hoạch và hoạt động cộng đồng khác trong thời gian tới - và chúng ta chắc chắn sẽ sớm gặp lại nhau trong một ngày thật trọn vẹn, chỉ có niềm vui và nụ cười" – cặp đôi chia sẻ.