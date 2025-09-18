Sở VH&TT TP.HCM đang thẩm định nội dung trong buổi fan meeting của Ninh Dương Story 18/09/2025 16:48

(PLO)- Sở VH&TT TP.HCM cho biết đang phối hợp với đơn vị tổ chức để thẩm định các nội dung theo đề nghị trong chương trình fan meeting đầu tiên của cặp đôi KOL “Ninh Dương Story” (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) tại TP.HCM.

Chiều 18-9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM đã thông tin về những vấn đề liên quan đến fan meeting của cặp đôi KOL Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) sắp được tổ chức tại TP.HCM.

Theo đó, đại diện của Sở VH&TT TP.HCM cho biết ngày 3-9, Sở có nhận được Văn bản số 030925 của Công ty Cổ phần The Bros Việt Nam về đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi”.

Cặp đôi KOL Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) được yêu mến trong những năm gần đây. Ảnh: FBNV

"Căn cứ hồ sơ xin chấp thuận trình diễn nghệ thuật và các quy định tại Nghị định 144/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở VH&TT có Văn bản số 2785 ngày 11-9 về việc chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đề nghị của Công ty Cổ phần The Bros Việt Nam đối với chương trình nêu trên" - đại diện Sở VH&TT TP.HCM thông tin.

Sở VH&TT TP.HCM cũng cho biết thêm, nội dung chương trình buổi gồm các ca khúc đã được thẩm định và phổ biến trong nhiều chương trình trước đây.

Đối với buổi trình diễn và giao lưu của Ninh Dương Story, Sở VH&TT đã phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Công ty Cổ phần The Bros Việt Nam đề nghị cung cấp phương án an ninh, kịch bản giao lưu với khán giả và các nội dung hoạt động khác để đảm bảo các điều kiện cho chương trình được diễn ra.

"Chương trình “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi” không thực hiện thủ tục hành chính về hoạt động quảng cáo. Các nội dung có yếu tố thương mại khác không thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở VH&TT.

Hiện tại, các cơ quan đang phối hợp với đơn vị tổ chức thẩm định các nội dung theo đề nghị. Đồng thời phúc khảo chương trình, kiểm tra các phương án đảm bảo do đơn vị tổ chức chuẩn bị" - Sở VH&TT TP.HCM thông tin.

Fan meeting của Ninh Dương Story hiện đã bán hết vé.