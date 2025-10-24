Nữ bác sĩ viết thư tuyệt mệnh trên tay tố bị cảnh sát cưỡng hiếp 24/10/2025 20:22

(PLO)- Trước khi viết thư tuyệt mệnh trên tay và tự sát, nữ bác sĩ từng khiếu nại lên giới chức địa phương về hành vi cưỡng hiếp của viên cảnh sát, nhưng không được phản hồi.

Một nữ bác sĩ tại bang Maharashtra (miền tây Ấn Độ) đã tự tử ngay tại bệnh viện vào đêm 23-10 cùng những dòng thư tuyệt mệnh đầy cay đắng mà cô viết trong lòng bàn tay khiến dư luận Ấn Độ một lần nữa dậy sóng vì vấn nạn tấn công tình dục, theo tờ Times of India (TOI).

Nữ bác sĩ trên được tìm thấy chết trong tư thế treo cổ tại một bệnh viện công ở tiểu khu Phaltan (huyện Satara, miền tây bang Maharashtra) – nơi cô làm việc.

Trên tay trái của nữ bác sĩ này có một thông điệp chữ Hindi được viết bằng tay: “Thanh tra cảnh sát Gopal Badne là nguyên nhân khiến tôi chết. Ông ta đã cưỡng hiếp tôi bốn lần. Ông ta đã cưỡng hiếp, ngược đãi tinh thần và thể xác tôi trong hơn 5 tháng”.

Trong thư tuyệt mệnh trên còn nhắc tên một người đàn ông khác, tên Prashant Bankar. Nữ bác sĩ ghi rằng mình bị ông này quấy rối tinh thần.

Thư tuyệt mệnh trên tay của nữ bác sĩ tự tử ở Phaltan (Ấn Độ) tối 23-10. Ảnh: dainik bhaskar

Một người anh họ của nạn nhân lưu ý rằng nữ bác sĩ trên đã cố gắng khiếu nại về các hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần mà cô hứng chịu. Người anh họ này cũng kêu gọi công lý cho em mình.

Trước đó, nữ bác sĩ trên đã gửi một lá thư, đề ngày 19-6, gửi tới văn phòng cảnh sát Phaltan với nội dung tố cáo hành vi lạm dụng của ông Badne cùng 2 sĩ quan cảnh sát khác và đòi hỏi các động thái pháp lý chống lại những người mà cô tố cáo, theo đài NDTV.

Cảnh sát trưởng Satara - ông Tushar Doshi cho biết thanh tra Badne đã bị đình chỉ ngay lập tức. Thi thể của nạn nhân trên đã được đưa đi khám nghiệm pháp y. Cơ quan điều tra đã lập hồ sơ vụ án, đang truy bắt và sẽ truy tố hai đối tượng trên với các cáo buộc hiếp dâm và xúi giục tự tử.

Ông Doshi cho biết cảnh sát “cũng đang điều tra những cáo buộc được đề cập trong thư tuyệt mệnh trên tay nạn nhân” và cam kết “một cuộc điều tra kỹ lưỡng và các biện pháp xử lý nghiêm khắc sẽ được thực hiện”.

Thống đốc bang Maharashtra - ông Devendra Fadnavis cho biết ông đã trao đổi với cảnh sát trưởng Satara sau khi nhận được thông tin về vụ tự tử của nữ bác sĩ ở Phaltan và chỉ đạo phải có hành động nghiêm khắc đối với tất cả những người bị cáo buộc trong vụ án.

Uỷ ban Phụ nữ của chính quyền bang Maharashtra cho biết cơ quan này “đã chỉ thị cho cảnh sát điều tra lý do tại sao người phụ nữ bị hại không nhận được sự giúp đỡ mặc dù trước đó đã khiếu nại về tình trạng quấy rối mà cô ấy phải đối mặt”. Uỷ ban này yêu cầu “phải có hành động nghiêm khắc đối với những người chịu trách nhiệm”.

Bà Chitra Wagh - thành viên hội đồng lập pháp tiểu bang và cũng là Chủ tịch Hội Phụ nữ của đảng Nhân dân Ấn Độ BJP (cầm quyền) tại Maharashtra - lấy làm tiếc về vụ việc đã xảy ra. Bà Wagh kêu gọi phụ nữ “không cần thực hiện bước đi cực đoan như vậy”, ám chỉ việc tự tử, mà cần mạnh dạn gửi khiếu nại theo đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp của nhà nước.