Nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bị đánh vào đầu 09/10/2025 14:27

(PLO)- Khi đang thực hiện y lệnh cho bệnh nhân thì điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bị người nhà bệnh nhân dùng tay đánh bốn cái vào đầu; người này tiếp tục chửi mắng, nhục mạ nhân viên y tế.

Trưa 9-10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, TP.HCM thông tin về vụ việc một nhân viên y tế của bệnh viện bị hành hung trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, cấp cứu người bệnh xảy ra vào tối 7-10 gây xôn xao dư luận.

Theo bệnh viện, vào lúc 21 giờ tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ nhận thấy bệnh nhân NTS (vào viện lúc 20 giờ 30 phút ngày 30-9) có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở. Bác sĩ và êkíp trực đã tích cực hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân khoảng 20 phút. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không khả quan, nguy cơ tử vong rất cao.

Ca trực tiếp tục hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời mời thân nhân vào để giải thích tình trạng bệnh. Tại thời điểm này không có người nhà.

Một điều dưỡng đã gọi điện thoại cho người nhà. Đến 21 giờ 36 phút người nhà bệnh nhân vào bệnh viện (là một nam thanh niên không rõ họ tên).

Bác sĩ chưa kịp giải thích tình trạng bệnh thì người này quát tháo chửi mắng có những lời lẽ nhục mạ với kíp trực. Lúc đó, điều dưỡng Th đang thực hiện y lệnh cho bệnh nhân thì người nhà bệnh nhân đã dùng tay đánh bốn cái vào đầu và tiếp tục chửi mắng, nhục mạ nhân viên y tế.

Hậu quả làm cho chị Th bị choáng váng, tinh thần bị hoảng loạn không thể tiếp tục làm việc và được nhập viện điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông tin về vụ việc điều dưỡng của bệnh viện trong khi thực hiện y lệnh bị người nhà bệnh nhân đánh và nhục mạ nhân viên y tế. Ảnh: KN

Khi sự việc xảy ra, bảo vệ bệnh viện và Công an phường Phước Thắng đã nhanh chóng có mặt mời người nhà bệnh nhân ra ngoài, lập biên bản, xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cũng đã có văn bản báo cáo Sở Y tế TP.HCM, Công an phường Phước Thắng.

BS.CKII Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết: "Bệnh viện kiên quyết lên án mọi hành vi bạo lực, xâm hại thân thể và tinh thần nhân viên y tế trong khi họ đang làm nhiệm vụ cứu chữa người bệnh. Đây là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại các giá trị nhân văn và đạo đức xã hội. Bệnh viện sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý nghiêm vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân viên và đảm bảo môi trường y tế an toàn cho cộng đồng".

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu mong muốn nhận được sự đồng hành, chia sẻ và thấu hiểu của người dân, cùng nhau xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, nhân ái, văn minh và tôn trọng lẫn nhau, để đội ngũ y tế yên tâm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo đúng quy định.