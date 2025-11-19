Nụ hôn xuất hiện trước cả khi có loài người? 19/11/2025 16:51

(PLO)- Các nhà khoa học "tua ngược thời gian" và phát hiện những nụ hôn đầu tiên có thể đã tồn tại từ 16,9 tới 21,5 triệu năm trước, rất lâu trước khi loài người xuất hiện.

Các nhà khoa học Anh và Mỹ hôm 19-11 công bố một báo cáo khoa học rằng những nụ hôn đầu tiên đã xuất hiện trong các quần thể linh trưởng lớn sống cách nay trên dưới 20 triệu năm, rất lâu trước khi loài người xuất hiện, hãng tin Reuters cho hay.

Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Oxford (Anh) và Viện Công nghệ Florida (Mỹ) đã quan sát hành vi của các loài linh trưởng hiện đại, kết hợp cùng dữ liệu về mối quan hệ tiến hoá của các loài để “tua ngược đồng hồ” và cố gắng xác định thời điểm diễn ra nụ hôn đầu tiên trong thế giới động vật.

Nhóm nghiên cứu đã áp dụng phương pháp mô hình hoá, dựa trên các dữ liệu có được để tạo thành hàng triệu kịch bản tiến hoá khác nhau. Tổng hợp các kịch bản này, nhóm đi tới dự đoán rằng nụ hôn đầu tiên đã diễn ra ở một loài linh trưởng lớn sống cách ngày nay từ 16,9 tới 21,5 triệu năm, tức là rất lâu trước khi con người xuất hiện.

Chưa có quan điểm thống nhất về thời điểm hình thành loài người hiện đại (tức người tinh khôn hay homo sapien). Hoá thạch cổ xưa nhất từng được phát hiện của homo sapien có niên đại khoảng 300.000 năm, song nhiều nhà nghiên cứu tin rằng homo sapien có lịch sử tới 600.000 năm.

Ảnh minh hoạ: Hành động hôn giữa hai con tinh tinh. Ảnh: Shutterstock /Etalbr

Các nhà khoa học lưu ý rằng hành động hôn nêu trong nghiên cứu được định nghĩa là “tiếp xúc bằng miệng với miệng, không mang tính hung hăng và không liên quan tới việc truyền thức ăn”.

Đó có thể là hành động hôn thân mật giữa con đực và con cái, giữa bố mẹ hay anh chị em trong một “gia đình” hoặc kiểu hôn chào hỏi thân thiện giữa các thành viên trong quần thể.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng việc nghiên cứu lịch sử của những nụ hôn là quan trọng vì ngoài con người, một số loài linh trưởng bậc cao như tinh tinh, đười ươi, khỉ đột… cũng “biết hôn”. Tuy nhiên về mặt tiến hoá, hôn được cho là không mang lại lợi ích rõ cho sự sống còn của con vật mà trái lại còn có thể làm lây lan bệnh tật.

Sau khi nghiên cứu, nhóm tác giả nhận thấy những nụ hôn “lãng mạn” là một cách hữu ích để đánh giá chất lượng và mức độ phù hợp giữa con đực và con cái, cải thiện khả năng sinh sản. Còn những cái hôn “kiểu bạn bè” có tác dụng điều hướng các mối quan hệ hoặc tăng cường sự gắn kết trong quần thể.

Nhóm nghiên cứu còn cho rằng giữa các cá thể người Neanderthal và người tinh khôn từng có hành động khoá môi nhau. Nhóm nhắc tới việc hai loài này từng sinh sống cùng nhau và có “con lai” trước khi phân tách cách đây ít nhất 450.000 năm, đồng thời đưa ra các bằng chứng về hiện tượng lan truyền vi khuẩn đường miệng giữa hai loài này.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Evolution and Human Behaviour.