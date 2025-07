Nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh, nhờ trả nợ 7 triệu đồng rồi tự tử 11/07/2025 12:50

Ngày 11-7, bà Nguyễn Thị Lưu, Trưởng thôn 1, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết ban tự quản thôn đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho chị LTTD (21 tuổi, ngụ phường Ea Kao).

Theo bà Lưu, chị D đang là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở Đắk Lắk. D được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà hôm 10-7. “Thường ngày, D sống với bà nội tại thôn 1, phường Ea Kao. Cha mẹ em này đi làm ăn ở huyện khác”- bà Lưu nói.

Người thân đang tổ chức tang lễ cho chị D. Ảnh: T.T

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 10-7, người thân phát hiện chị D tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Ea Kao bảo vệ hiện trường, thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk giải quyết vụ việc. Bước đầu công an chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm liên quan đến cái chết của chị D.

Theo một nguồn tin khác, chị D để lại một bức thư tuyệt mệnh ghi ngày 8-7. Trong thư, D viết mình đang nợ tổng cộng khoảng 7 triệu đồng của một số người và vay qua app. D mong muốn được cha mẹ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình là trả hết số nợ trên.

“Con thích làm gốm, thích đi đây đó…nhưng con biết nhà mình không có tiền. Con lại phá tiền của cha mẹ, con sai rồi… Hôm đó, con nói dối cha, con còn nợ nhưng con không dám khai. Giờ con không chống chọi nổi với suy nghĩ tiêu cực của con nữa”- trích thư của D.

PV đã đến thăm hỏi, chia buồn và tìm hiểu thêm sự việc để có thông tin khách quan, đa chiều về vụ việc. Tuy nhiên, người thân của chị D từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan.

Theo cán bộ phường Ea Kao, thời gian qua lực lượng công an tại Đắk Lắk đấu tranh, xử lý quyết liệt với hình thức hoạt động tín dụng đen trên địa bàn.

Công an tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức đối với người dân, tránh xa các app vay tiền, các hình thức cho vay lãi nặng.

Tuy nhiên, vụ việc của chị D là một trường hợp cá biệt, gây hậu quả đau lòng. Công an phường Ea Kao sẽ tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh, Đảng ủy, UBND phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn để người dân, đặc biệt là cha mẹ có con đang ở độ tuổi vị thành niên, chưa tự chủ về tài chính có biện pháp quan tâm, giám sát con cái phù hợp hơn.