Number 1 đã trao hơn 9,5 tỷ đồng giải thưởng, tiếp tục tìm khách hàng trúng giải 18/08/2025 16:30

(PLO)- Được tổ chức từ ngày 5-5 đến hết ngày 2-8-2025 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng, chương trình khuyến mại “ Tiếp năng lượng, bền đam mê ” đã thu hút hơn 1.5 triệu lượt khách hàng tham gia. Đến nay, Number 1 đã trao hơn 866.668 giải thẻ cào điện thoại trị giá hơn 9.5 tỷ đồng cho hàng trăm ngàn khách hàng trên cả nước.

Trong tổng số 30 mã code trúng 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 9 giải Ba và 9 giải Tư tới thời điểm hiện nay, Number 1 đã liên hệ và đang làm thủ tục trao thưởng cho 2 khách hàng trúng giải Nhất, 4 khách hàng trúng giải Nhì, 1 khách hàng trúng giải Ba và 1 khách hàng trúng giải Tư.

Hiện vẫn còn 22 khách hàng trúng các giải thưởng giá trị từ 10,9 triệu đồng đến 50 triệu đồng ban tổ chức đang cố gắng liên hệ để làm thủ tục trao thưởng.

Nỗ lực liên hệ các khách hàng trúng giải Nhất, Nhì, Ba, Tư để trao thưởng

Trong suốt 3 tháng hè qua, chương trình khuyến mại của Number 1 không chỉ giúp hàng triệu khách hàng tiếp thêm năng lượng, bền với đam mê để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mà còn mang đến những cung bậc cảm xúc đặc biệt cho mỗi khách hàng.

Nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 đang nỗ lực từng ngày liên hệ với các khách hàng trúng thưởng để tiến hành trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư.

Đó là niềm vui của người mẹ tại xứ Thanh may mắn có tiền trả nợ; niềm vui của người cha làm công nhân nơi núi rừng biên giới Kontum (cũ) có thêm tiền lo cho con trước thềm năm học mới; niềm hạnh phúc vô bờ của anh nông dân xứ Quảng có thêm iPad Air để kết nối công nghệ, phát triển nghề nông, hay niềm vui của một tài xế tại Đồng Nai khi có thêm chi phí trang trải cho cuộc sống.

Mỗi câu chuyện, mỗi nụ cười và niềm hạnh phúc của từng khách hàng là động lực để nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 từng ngày bền bỉ, nỗ lực liên hệ với 22 khách hàng còn lại trúng các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư để trao các giải thưởng trị giá từ 10,9 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Nhiều người trẻ chọn cách tiếp năng lượng, bền đam mê để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày với Nước tăng lực Number 1.

Được biết, Ban tổ chức chương trình khuyến mại “Tiếp năng lượng, bền đam mê” đang nỗ lực liên hệ với 1 khách hàng trúng giải Nhất trị giá 50 triệu đồng tiền mặt; 5 khách hàng trúng giải Nhì – mỗi giải là một iPad Air 6 M2 trị giá 17,6 triệu đồng; 8 khách hàng trúng giải Ba - mỗi giải là một AirPods Max trị giá 13 triệu đồng; 8 khách hàng trúng giải Tư – mỗi giải là một loa JBL Partybox trị giá 10,9 triệu đồng để làm các thủ tục trao thưởng.

Nhận thưởng 50 triệu đồng từ Number 1 để trả nợ và có vốn làm ăn

Với số tiền trúng lên đến 50 triệu đồng, giải thưởng mà Number 1 đem lại cho những khách hàng trúng giải sẽ góp phần giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thường ngày.

Chị Trịnh Thị Ngọc bất ngờ trúng 50 triệu đồng tiền mặt nhờ tiếp năng lượng để tỉnh táo làm việc mỗi ngày với Number 1. (Ảnh: NVCC)

Đơn cử như trường hợp chị Trịnh Thị Ngọc (xã Yên Phú, Thanh Hóa), thời gian vừa qua là những ngày vui khi chị trúng giải Nhất trị giá 50 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi “Tiếp năng lượng, bền đam mê” của Nước tăng lực Number 1.

Với nụ cười thường trực trên khuôn mặt hạnh phúc, chị Ngọc cho biết: “Nhận được 50 triệu, mình sẽ khao đồng nghiệp một chầu Nước tăng lực Number 1 để mọi người thêm năng lượng, tỉnh táo làm việc. Mình cũng sẽ biếu bố mẹ, anh chị em mỗi người một chút lộc để chia sẻ may mắn. Số tiền còn lại mình dùng trả nợ tiền xây nhà còn đang thiếu”, chị Ngọc tươi cười nói.

Là công nhân may khoán, để kiếm thêm thu nhập, chị Ngọc và nhiều đồng nghiệp luôn làm xuyên trưa. “Mỗi khi buồn ngủ, mình và mọi người thường uống Nước tăng lực Number 1 cho tỉnh táo”, chị Ngọc kể về cách chị tiếp thêm năng lượng để vượt qua trở ngại trong công việc với Number 1 và xé nhãn lấy mã code tham gia chương trình để may mắn trúng giải Nhất trị giá 50 triệu đồng.

Những ngày đầu tháng 8 vừa qua, niềm vui cũng bất ngờ ập đến với chị Lê Thị Ngọc Trang (sinh năm 2005, trú tại xã Vĩnh Gia, An Giang) khi chị trúng 50 triệu đồng từ chương trình khuyến mại hè của Nước tăng lực Number 1.

Chị Lê Thị Ngọc Trang vui mừng khi trúng 50 triệu đồng tiền mặt nhờ uống Nước tăng lực Number 1. (Ảnh: NVCC)

Kể về lúc nhận thông tin trúng thưởng, chị Trang hồ hởi cho biết: “Em và chồng rất vui sướng khi trúng tới 50 triệu đồng bởi không ngờ chỉ uống chai Nước tăng lực Number 1 mà lại có thể dễ dàng trúng số tiền lớn bằng cả năm em làm cộng lại”. Chị Trang tiết lộ thêm, Nước tăng lực Number 1 vốn là thức uống yêu thích của chị từ nhiều năm qua.

“Em bán cà phê, nước ngọt đủ loại nhưng đồ uống em thích nhất vẫn là Nước tăng lực Number 1 bởi hương vị thơm ngon, hợp gu. Buôn bán ngày trúng, ngày thất nên mỗi khi tụt năng lượng hay cần sự tỉnh táo, em thường uống Number 1 để tiếp thêm sức lực, duy trì đam mê với cửa hàng để hướng tới một tương lai ổn định hơn”, chị Trang kể.

Được biết, chị Trang mới có con nhỏ. Chồng làm ruộng, việc buôn bán như chị nói chỉ đủ “đồng ra đồng vô” lo ăn uống hàng ngày. “Em dự tính khi nhận được tiền thưởng từ Number 1 sẽ lấy thêm các mặt hàng khác về bán, hy vọng thu nhập sẽ tốt hơn, tương lai sẽ bền vững hơn để lo cho gia đình, con cái”, chị Trang tươi cười hy vọng.