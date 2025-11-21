Nước rút dần, đường sắt bắt đầu chuyển tải hành khách trở lại ở một số tuyến 21/11/2025 16:17

(PLO)- Đường sắt Bắc - Nam đoạn từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa tê liệt do mưa lũ khiến nhiều hành khách phải nằm chờ trên tàu.

Chiều 21-11, nước lũ khu vực từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa rút dần. Ngành đường sắt bắt đầu chuyển tải hành khách đi các tàu SE2, SE4 từ ga Tuy Hòa bằng ô tô đến ga Diêu Trì để tiếp tục hành trình ra Hà Nội.

Tuy nhiên, hiện hệ thống đường sắt nhiều đoạn bị cuốn trôi nền đường nên trong ngày mai (22-11), đường sắt tiếp tục dừng chạy các chuyến SE6, SE5, SE8, SE7 trên tuyến Bắc - Nam. Đồng thời tạm dừng phục vụ hành khách đi chặng Đà Nẵng - Sài Gòn và ngược lại.

Ngành đường sắt thực hiện chuyển tải hành khách bằng ô tô. Ảnh: N.HỒNG

Ngành đường sắt cho biết những ngày qua nhiều hành khách có hành trình đến các ga lân cận vẫn phải ở lại trên tàu vì đường bộ và đường sắt đều tê liệt. Vì vậy, ngành đường sắt tổ chức phục vụ ăn uống miễn phí trên tàu.

Theo thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại do đợt mưa lũ lần này gây ra cho ngành đường sắt gần 10 tỉ đồng. Trong đó, tiền hoàn vé cho khoảng 11.000 hành khách ước 7,5 tỉ đồng; chi phí phục vụ khách bị kẹt lại trên tàu và tại ga gần 400 triệu đồng; thiệt hại do phải bãi bỏ tàu hàng khoảng 1,6 tỉ đồng…

Đường sắt đoạn qua tỉnh Khánh Hòa bị lũ cuốn trôi nền đường. Ảnh: QV

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết lực lượng công nhân và đơn vị quản lý hạ tầng đang túc trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu để kiểm tra, xử lý sự cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi tổ chức chạy tàu trở lại.

Ngành đường sắt tiếp tục cập nhật diễn biến thời tiết và tình hình ngập lụt để điều chỉnh kế hoạch chạy tàu. Đồng thời khuyến cáo hành khách theo dõi thông tin trước khi di chuyển.