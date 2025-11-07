Núp trong nhà vệ sinh suốt 12 giờ để tránh bão 07/11/2025 09:11

(PLO)- Nhiều gia đình sinh sống ven quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Phú Yên cũ phải núp trong nhà vệ sinh để tránh bão khi toàn bộ ngôi nhà bị gió cuốn bay.

17 giờ 20 phút ngày 6-11, toàn bộ mái tôn, ngói cùng kèo, cột của căn nhà của vợ chồng ông Đỗ Hữu Kỳ, 68 tuổi, ngụ thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk, bị cơn lốc mạnh hất tung và cuốn bay.

Vợ chồng ông Kỳ phải núp trong nhà vệ sinh suốt 12 giờ vì toàn bộ căn nhà bị gió kéo sập.

Quá hoảng sợ, vợ chồng ông phải núp trong nhà vệ sinh suốt đêm, đợi đến khi cơn bão đi qua mới dám ra khỏi nhà vệ sinh.

Cùng cảnh ngộ với ông Kỳ là gia đình ông Ngô Minh Hùng, 60 tuổi ngụ cùng thôn Hoà Mỹ. Căn nhà của vợ chồng ông trong chốc lát đã bị cơn bão tốc mái, cuốn bay. Hai vợ chồng ông chỉ kịp chạy vào nhà vệ sinh trốn bão.

Tuy nhiên, nhà vệ sinh cũng không chống chịu được gió mạnh, chỉ hơn 1 giờ, nhà vệ sinh cũng bị tốc mái, vợ chồng ông Hùng phải chui xuống gầm của 1 sàn gỗ để ẩn náu.

Tương tự gia đình nói trên là ông bà Tô Đông, 80 tuổi, chủ cây xăng Điền Trang ở xã Xuân Cảnh.

Vợ chồng ông Tô Đông cùng chung hoàn cảnh nhiều người khi căn nhà bị bão phá tan hoang.

Ông Đông kể, khoảng 18 giờ 30, cơn gió mạnh đã cuốn phăng toàn bộ mái của cây xăng. Mái tôn bị cơn lốc cuốn xa hàng trăm mét. Ông Tô Đông phải cõng vợ của mình chui xuống nhà để xe để tránh bão.

Sáng 7-11, ghi nhận của PLO toàn bộ vật dụng trong cây xăng này bị hư hỏng hoàn toàn, một trong hai mái tôn bay sang, đè sập mái hiên của một hộ dân nằm bên quốc lộ 1A, đối diện cây xăng.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận tại xã Xuân Cảnh sáng ngày 7-11: