Nhiều hộ dân ở Đắk Lắk trắng đêm chạy lũ 07/11/2025 07:35

(PLO)- Lũ về trong đêm, nhà của hàng chục hộ dân xã Tuy An Bắc ở tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu, phải di chuyển lên quốc lộ tránh lũ.

Khoảng 2 giờ sáng nay (7-11), lũ bất ngờ tràn về khiến hàng chục hộ dân ở thôn Phú Mỹ, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, bị ngập sâu.

Nhiều hộ dân ở xã Tuy An Bắc ngập sâu.

Nước từ sông dâng nhanh, tràn vào nhà dân chỉ trong ít phút, làm nhiều vật dụng, tài sản bị hư hỏng nặng. Người dân phải khẩn trương di chuyển lên khu vực cao hơn để đảm bảo an toàn.

Theo chính quyền địa phương, lực lượng công an, dân quân và đoàn thanh niên đã có mặt kịp thời trong đêm, hỗ trợ sơ tán người già, trẻ nhỏ và di chuyển tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Một số hình ảnh tại xã Tuy An Bắc sáng 7-11: