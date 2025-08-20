Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh, đâu là mẫu ô tô được yêu thích nhất? 20/08/2025 13:53

(PLO)-Tính đến hết 7 tháng-2025, lượng xe ô tô nhập khẩu là 121.577 chiếc, tăng mạnh 32,8% tương ứng tăng 30.030 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo sơ bộ của Hải quan Việt Nam, ô tô nguyên chiếc và linh kiện phụ tùng ô tô thì lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong tháng là 18.836 chiếc, tăng 25 chiếc so với tháng trước.

Tính đến hết 7 tháng-2025, lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu là 121.577 chiếc, tăng mạnh 32,8% tương ứng tăng 30.030 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu là 121.577 chiếc, tăng mạnh 32,8% tương ứng tăng 30.030 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: THY NHUNG

Trong 7 tháng của năm 2025, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 92.390 chiếc, tăng 23,9%, tương ứng tăng 17.813 chiếc; tiếp theo là ô tô tải đạt 15.133 chiếc, tăng 96%, tương ứng tăng 7.416 chiếc; ô tô loại khác là 13.991 chiếc, tăng 57%, tương ứng tăng 5.083 chiếc so với cùng kỳ năm 2024. Riêng ô tô trên 9 chỗ ngồi, trong 7 tháng/2025, Việt Nam chỉ nhập về 63 chiếc.

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong 7 tháng chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia và Thái Lan, chiếm 72% tổng lượng nhập khẩu của cả nước. Trong đó, nhập khẩu từ Indonesia là 45.282 chiếc, tăng 19%, tương ứng tăng 7.242 chiếc so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Thái Lan là 41.988 chiếc, tăng 28,3%, tương ứng tăng 9.271 chiếc.

Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tại thị trường Việt Nam có 5 mẫu xe nhập khẩu hiện đang có doanh số khá ổn định và được nhiều người lựa chọn gồm Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Ford Everest và Ford Territory.

Theo các chuyên gia đa phần người Việt mua ô tô nhập khẩu nguyên chiếc thường ưa chuộng các dòng ô tô đa dụng, gầm cao của các thương hiệu Nhật Bản sản xuất lắp ráp tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia. Những mẫu xe này ngoài mẫu mã, phiên bản khá đa dạng, bắt mắt còn có giá bán hấp dẫn khi được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu khi vào Việt Nam.

Mitsubishi Xpander: 9.740 xe

Mitsubishi Xpander là mẫu ô tô động cơ xăng hút khách nhất thị trường Việt Nam, trong đó đóng góp phần lớn vào kết quả bán hàng của mẫu xe này tại Việt Nam là các phiên bản Xpander nhập khẩu từ Indonesia.

Từ đầu năm 2025 đến hết tháng 7-2025, 9.740 xe Xpander mới đến tay khách hàng Việt Nam, trong đó bản nhập khẩu chiếm tới 7.436 xe.

Hiện tại, mẫu MPV này có 4 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 555 - 698 triệu đồng. Ngoại trừ bản số sàn lắp ráp trong nước, các phiên bản số tự động của Xpander tại Việt Nam đều là ô tô nhập khẩu từ Indonesia.

Ford Territory: 6.555 xe

Vừa qua, Ford Việt Nam chính thức cho ra mắt phiên bản nâng cấp của Territory. Bản nâng cấp giữa chu kỳ của Territory thay đổi nhẹ thiết kế, động cơ giữ nguyên loại 1.5 tăng áp, giá cao nhất 896 triệu đồng. Ở phiên bản trước đây, mẫu xe này cũng đã đạt được doanh số là 6.555 xe tính đến hết tháng 7-2025.

Territory cạnh tranh ở phân khúc CUV cỡ C, nơi có các đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson...

Toyota Yaris Cross: 6.432

Toyota Yaris Cross cũng là một trong những mẫu ô tô nhập khẩu hút khách tại thị trường Việt Nam. “Cái mác” xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế, giá bán dễ tiếp cận đồng thời phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Tính đến hết tháng 7-2025, Toyota Yaris Cross đạt 6.432 xe.

Toyota Yaris Cross phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, hiện có giá bán 650 - 765 triệu đồng.

Ford Everest: 6.223 xe

Năm 2024, doanh số bán Ford Everest đạt 10.841 xe, tăng gần 900 xe so với năm ngoái. Riêng từ đầu năm 2025 đến hết tháng 7 thì mẫu xe này cũng đã đạt được con số là 6.223 xe.

Kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ, hiện đại không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi cùng khả năng vận hành linh hoạt là những yếu tố giúp Everest được nhiều người Việt lựa chọn. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu SUV 7 chỗ này sở hữu danh mục lựa chọn đa dạng với 6 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỉ đồng.

Mitsubishi Xforce được đánh giá là một hiện tượng mới trên thị trường ô tô Việt Nam. Ảnh: THY NHUNG

Mitsubishi Xforce: 5.760

Mitsubishi Xforce được đánh giá là một hiện tượng mới trên thị trường ô tô Việt Nam. Đây là mẫu xe mới gia nhập thị trường ô tô Việt Nam, Mitsubishi Xforce đã bước đầu gặt hái thành công.

Tính đến hết tháng 7-2025, mẫu xe này đạt được doanh số là 5.760 xe. Bên cạnh giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị. Mẫu SUV đô thị này vừa được bổ sung thêm bản Ultimate nâng danh mục sản phẩm lên 4 phiên bản, giá bán từ 599 - 705 triệu đồng.