Bí mật về quốc gia thân thiện với xe điện nhất thế giới 19/08/2025 15:07

(PLO)- Na Uy chính là quốc gia thân thiện với xe điện nhất thế giới, với gần 90% số xe hơi mới bán ra trong năm 2024 là xe điện, theo hãng tin Reuters.

Vì sao Na Uy là quốc gia thân thiện với xe điện. Video: MINH HOÀNG

Dưới đây là những điều thú vị về xe điện tại quốc gia Bắc Âu này.

Xe hạng nặng cũng chạy bằng điện

Năm 2024, chỉ khoảng 0,5% số xe hạng nặng mới của Mỹ là phương tiện không phát thải khí xả.

Trong khi đó, tại Na Uy, hơn 12% xe tải và gần 30% xe van đã chạy bằng điện. Xu hướng này phản ánh mục tiêu của Na Uy là đến năm 2030, toàn bộ xe hạng nặng mới sẽ vận hành bằng điện hoặc nhiên liệu sạch.

Sự khác biệt tưởng chừng nhỏ nhưng lại có tác động lớn. Xe tải và xe van thải ra lượng khí độc hại nhiều gấp nhiều lần so với xe con. Vì vậy, việc chuyển sang điện giúp Na Uy cắt giảm đáng kể khí gây ô nhiễm.

Xe scooter điện không phải là vấn đề

Tại Mỹ, xe scooter điện thường bị coi là “cơn ác mộng” của nhiều thành phố do lo ngại về an toàn, đậu xe bừa bãi, người lái phóng ẩu…. Ở Mỹ, phần lớn xe scooter điện do các công ty như Uber, Lyft hay Bird cung cấp dưới hình thức cho thuê.

Ở Na Uy, scooter điện cũng xuất hiện khắp nơi, nhưng dường như ít gây phiền toái hơn. Lý do được cho là nhờ hệ thống làn đường riêng dành cho scooter, xe đạp điện và xe đạp thường. Việc có thêm một làn đường tách biệt hẳn với cả người đi bộ lẫn ô tô giúp giảm kẹt xe và hạn chế rủi ro về an toàn giao thông.

Về pháp lý, scooter điện gần như được quản lý giống xe đạp, với quy định nghiêm ngặt về chở thêm người, độ tuổi người lái, đội mũ bảo hiểm, chỗ đậu xe… Kết quả là hệ thống xe scooter vận hành trơn tru, hỗ trợ tốt cho các phương tiện công cộng như xe buýt, xe đạp và tàu điện.

Tesla vẫn là lựa chọn hàng đầu

Cũng giống như ở Mỹ, nhiều người châu Âu đã bắt đầu ngán hãng Tesla. Thế nhưng tại Na Uy, xe Tesla vẫn xuất hiện khắp nơi. Tesla Model Y từ lâu đã là mẫu xe điện bán chạy nhất tại quốc gia này (tương tự như tại Mỹ). Sau một giai đoạn chững lại, doanh số Model Y đã tăng trở lại nhờ phiên bản nâng cấp mới.

Điều thú vị là nhiều nước châu Âu khác không còn mặn mà với Tesla, vậy tại sao quốc gia thân thiện với xe điện nhất thế giới lại đi ngược xu hướng? Khó có câu trả lời chắc chắn, nhưng có thể vì ở một nơi mà xe điện đã trở nên phổ biến đến mức bình thường, người tiêu dùng ít bận tâm đến các yếu tố bên ngoài khi chọn mua xe.

Xe điện ngày càng phổ biến. Ảnh: Pexels

Xe điện của của hãng Volkswagen bắt đầu được chú ý

Dòng xe điện ID. Buzz của hãng Volkswagen (VW, Đức) với phong cách retro-futuristic (là sự kết hợp giữa yếu tố cổ điển (retro) và hiện đại, tương lai (futuristic)) đang trở nên phổ biến tại Na Uy.

Những chiếc xe điện rộng rãi, nhiều màu sắc này không chỉ phục vụ di chuyển cá nhân mà còn có thể được sử dụng làm xe chở hàng. Điều này tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với Mỹ, nơi ID. Buzz ra mắt đầy kỳ vọng nhưng lại mang về doanh số khiêm tốn.