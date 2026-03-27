Ông Bùi Văn Khắng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh 27/03/2026 19:31

(PLO)- Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tái đắc cử khóa mới với số phiếu bầu tuyệt đối.

Chiều 27-3, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất, kiện toàn các chức danh theo quy định của luật, tiến hành bầu các chức danh: chủ tịch, phó chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: QMG

Sau khi nghe các tờ trình, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh.

Theo đó, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV với số phiếu bầu tuyệt đối, 55/55 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100%.

Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV và ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QMG

Các đại biểu cũng đã bẩu ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu bầu tuyệt đối, 55/55 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100%.

Các ông, bà Vũ Văn Diện, Lê Văn Ánh, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Công cũng được bầu tiếp tục giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu tán thành là 55/55, đạt 100% đại biểu có mặt.

100% đại biểu cũng tán thành bầu 15 ủy viên UBND tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QMG

Phát biểu tại kỳ họp, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong thời gian tới, UBND tỉnh xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đã đề ra.

Trọng tâm tiếp tục xây dựng chính quyền địa phương hai cấp đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, minh bạch, hiệu quả. Đồng thời, tập trung triển khai mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất, với mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 12%/năm; năm 2026 tăng trưởng đạt trên 13%, tổng thu ngân sách Nhà nước phấn đấu đạt 100.000 tỉ đồng, các năm tiếp theo phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước.

Cùng đó, tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng tích hợp kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế đô thị và kinh tế di sản; phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng; xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Khu kinh tế số và trí thức tự do, Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Cơ cấu lại Khu kinh tế Bắc Phong Sinh và Khu kinh tế Hoành Mô - Đồng Văn để hình thành khu kinh tế cửa khẩu theo mô hình phát triển thế hệ mới, triển khai xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: QMG

Ngoài ra, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư, để gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển hài hòa kinh tế gắn liền với văn hóa, xã hội, môi trường.

Đặc biệt là đảm bảo thành quả phát triển kinh tế phải được chia sẻ công bằng, tạo nền tảng vững chắc cho sự đồng thuận xã hội và phát triển bền vững; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.