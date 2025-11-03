Ông Hồ Sỹ Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI 03/11/2025 20:05

(PLO)- PGS.TS Hồ Sỹ Hùng đã được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% số phiếu tán thành.

Chiều 3-11, Ban Thường trực Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng đã được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả này được thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ Nguyễn Phi Long, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng trên cương vị mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, nguyên Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhấn mạnh đây là Hội nghị đặc biệt, kiện toàn nhân sự người đứng đầu VCCI.

Ông Công đánh giá tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng là người có năng lực, có kinh nghiệm, từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng, có sự gắn bó, uy tín với cộng đồng doanh nghiệp…

"Ông Hồ Sỹ Hùng là người quan trọng mà VCCI rất cần trong thời gian tới, đây là lựa chọn vô cùng thiết thực của Ban Bí thư", ông Phạm Tấn Công bày tỏ.

Phát biểu trên cương vị mới, tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng bày tỏ sự trân trọng và tri ân đối với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và Ban Chấp hành VCCI qua các thời kỳ, trong đó có cá nhân ông Phạm Tấn Công trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI.

Tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu.

Tân Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng, cho biết bằng tri thức, kinh nghiệm, ông sẽ không ngừng nỗ lực cầu thị học hỏi, nâng cao năng lực công tác, đổi mới tư duy và hành động, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ và doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và VCCI.

Sau Hội nghị, nguyên Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công và tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng đã ký kết bàn giao công việc.