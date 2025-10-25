Quốc hội có hai tân Chủ nhiệm Ủy ban 25/10/2025 11:58

(PLO)- Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Hữu Đông làm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV và bà Nguyễn Thanh Hải làm Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội khóa XV.

Sáng 25-10, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, bỏ phiếu kín bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bầu hai Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.

Quốc hội sau đó đã thông qua các nghị quyết này với 434/434 đại biểu có mặt tán thành (91,56% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo nghị quyết, ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; bà Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với các ông: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Hữu Đông và Lê Quang Mạnh - Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Bà Nguyễn Thanh Hải, tân Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, sinh năm 1970, quê ở TP Hà Nội.

Bà Hải là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại biểu quốc hội khóa XIII, XIV, XV; bà Nguyễn Thanh Hải có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý; cao cấp lý luận chính trị.

Năm 2007, bà được phong hàm Phó giáo sư, bà cũng là Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Trước 2011, bà Hải là giảng viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Phó Trưởng phòng Khoa học – Công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Năm 2011, bà là Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Đến năm 2013, bà là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội rồi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII (tháng 4-2016), bà Hải được Quốc hội bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội.

Tháng 7-2016, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, bà được Quốc hội bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tháng 5-2020, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 25-6, bà được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có quyết nghị bổ nhiệm bà giữ chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Khi thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bà giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Hữu Đông sinh năm 1972, quê ở Phú Thọ. Ông có trình độ là Cử nhân Luật, cử nhân Chính trị, cử nhân lý luận chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quá trình công tác, ông trải qua nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Phú Thọ như Chủ tịch huyện Yên Lập, Bí thư Huyện ủy Yên Lập, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến tháng 3-2016, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Sau đó, ông Đông được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La vào tháng 9-2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, sau đó tiếp tục tái cử chức danh này cho đến giữa năm 2024.

Tháng 6-2024, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Cuối tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc điều động, phê chuẩn ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.